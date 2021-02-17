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Главная Новости Общество работа и карьера ТОП-30 работодателей Украины: стартует новый опрос «Комментариев»
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ТОП-30 работодателей Украины: стартует новый опрос «Комментариев»

По итогам голосования будет составлен рейтинг топ-30 лучших работодателей Украины

сегодня, 10:00
Автор:

Таисия Ерохина

Портал "Комментарии" и рейтинговая платформа "Ratings.comments.ua", которая на сегодняшний день является главным рейтинговым ресурсом онлайн, запускает новый опрос среди украинцев. На этот раз мы определим "Самого лучшего работодателя Украины". Голосование продлится с 18 по 28 февраля 2021 года.

ТОП-30 работодателей Украины: стартует новый опрос «Комментариев»

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

В 2020 году коронавирус изменил стиль жизни каждого из нас. Многие украинцы ощутили, что такое безработица, и как жить при низкой зарплате.

Тем не менее далеко не все компании были вынуждены увольнять своих сотрудников. Многим, несмотря на пандемию коронавируса, удалось не только увеличить свою эффективность, но и сохранить соцпакет работникам.

Издание "Комментарии" предлагает вашему внимаю топ-30 лучших работодателей Украины. Среди них METRO Cash & Carry, Philip Morris Ukraine, ТОВ "TEDIS Ukraine", "Фармак", ДТЭК, "Метинвест", McDonald's, EPAM Systems и другие крупные компании, предприятия и финансовые группы. Кто же лучший из лучших? Узнаем совсем скоро!

Ваша задача проста — успеть проголосовать за лучшего работодателя!

Отметим, что каждый желающий может отдать свой голос за своего работодателя, причем анонимно — никто кроме вас не узнает, за кого вы проголосовали (остальные будут видеть лишь общую статистику). Выбрать можно только одного работодателя. Изменить свое решение после голосования уже будет невозможно.

По итогам голосования украинцев будет составлен рейтинг топ-30 лучших работодателей Украины.

Напомним, назван самый популярный телеканал Украины. Уже известны итоги опроса "Комментариев". Результат может вас удивить!


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