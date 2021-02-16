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Назван самый популярный телеканал Украины: итоги опроса «Комментариев»

По итогам голосования составлен рейтинг всеукраинских телеканалов

сегодня, 12:00
Автор:

Таисия Ерохина

Украинцы назвали самым популярным телеканалом Украины в 2020 году "Прямой". Об свидетельствуют результаты опроса портала "Комментарии" и рейтинговой платформы "Ratings.comments.ua", которая на сегодняшний день является главным онлайн рейтинговым ресурсом. Голосование за "Самый популярный телеканал года" длилось с 6 по 16 февраля 2021 года.

Назван самый популярный телеканал Украины: итоги опроса «Комментариев»

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Так, лидерство одержал "Прямой", за который проголосовали 21,55% респондентов. Это украинский информационный телеканал (прежнее название – "Тонис"), работающий в формате инфотейнмента. С декабря 2017 года канал принадлежит кипрской компании Parlimo Trading Limited, владельцем которой указан Владимир Макеенко. Главной особенностью канала является круглосуточный жестовый перевод и марафоны во время важных событий.

Вторая позиция у недавно закрытого телеканала News One – 12,68%. Украинский информационный телеканал входит в медиахолдинг "Новости".

Третье место занял телеканал ICTV, входящий в украинскую медиагруппу StarLightMedia. За него отдано 9,27% голосов.

В пятерку лидеров удалось попасть ТВ-каналу "1+1" (медиа-холдинг "1+1 медиа") и Телеканалу "Украина" (медиахолдинг "Медиа Группа Украина").

Назван самый популярный телеканал Украины: итоги опроса «Комментариев» - фото 2

От 7 до 3 процентов получили такие украинские каналы, как "НАШ", ZIK, "112 Украина", "24 канал", "Интер" и СТБ соответственно. Менее 3 процентов у "Нового канала", ТВ-канала "Мега", "5 канала" и "UA: Першого". Тогда как не набрали и одного процента голосов в опросе такие каналы, как НЛО ТВ, "2+2", "НТН", "ТЕТ" и "К1".

Как сообщалось ранее, портал "Комментарии" и рейтинговая платформа "Ratings.comments.ua" провели опрос "Эстрадный исполнитель года (певец или музыкальная группа)". Лидерство в рейтинге самых популярных артистов уверенно взяли двое ярких украинских исполнителей. Узнайте, кого из украинских певцов любят больше всего!


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