Назван самый популярный телеканал Украины: итоги опроса «Комментариев»

Язык
Coinspot 16.02.2021
BTC/USD
48944.20
ETH/USD
1791.12
LTC/USD
214.42
НБУ 16.02.2021
USD/UAH
28.00
EUR/UAH
34.02
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Таисия Ерохина
Украинцы назвали самым популярным телеканалом Украины в 2020 году "Прямой". Об свидетельствуют
результаты опроса портала "Комментарии" и рейтинговой платформы
"Ratings.comments.ua", которая на сегодняшний день является главным
онлайн рейтинговым ресурсом. Голосование
за "Самый популярный телеканал года" длилось с 6 по 16 февраля 2021
года.
Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Так, лидерство
одержал "Прямой", за который проголосовали 21,55% респондентов. Это украинский
информационный телеканал (прежнее название – "Тонис"), работающий в формате
инфотейнмента. С декабря 2017 года канал принадлежит кипрской компании Parlimo Trading Limited,
владельцем которой указан Владимир Макеенко. Главной особенностью канала
является круглосуточный жестовый перевод и марафоны во время важных событий.
Вторая позиция у
недавно закрытого телеканала News One – 12,68%. Украинский информационный
телеканал входит в медиахолдинг "Новости".
Третье место
занял телеканал ICTV, входящий в украинскую медиагруппу StarLightMedia. За него
отдано 9,27% голосов.
В пятерку лидеров удалось попасть ТВ-каналу "1+1" (медиа-холдинг "1+1 медиа") и Телеканалу "Украина" (медиахолдинг "Медиа Группа Украина").
От 7 до 3
процентов получили такие украинские каналы, как "НАШ", ZIK, "112 Украина", "24
канал", "Интер" и СТБ соответственно. Менее 3 процентов у "Нового канала",
ТВ-канала "Мега", "5 канала" и "UA: Першого". Тогда как не набрали и одного процента
голосов в опросе такие каналы, как НЛО ТВ, "2+2", "НТН", "ТЕТ" и "К1".
Как сообщалось
ранее, портал "Комментарии" и рейтинговая платформа
"Ratings.comments.ua" провели опрос "Эстрадный
исполнитель года (певец или музыкальная группа)". Лидерство в рейтинге
самых популярных артистов уверенно взяли двое ярких украинских исполнителей.
Узнайте, кого из украинских певцов любят больше всего!
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости