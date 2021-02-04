ТОП-20 певцов и певиц Украины: читатели «Комментариев» сделали выбор

Язык
Coinspot 04.02.2021
BTC/USD
37818.75
ETH/USD
1666.47
LTC/USD
151.51
НБУ 04.02.2021
USD/UAH
28.10
EUR/UAH
33.90
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Таисия Ерохина
Украинцы считают
лучшим эстрадным артистом одну из самых ярких певиц Тину Кароль. Об этом
свидетельствует результат опроса "Эстрадный
исполнитель года (певец или музыкальная группа)", который провел портал
"Комментарии" и рейтинговая платформа
"Ratings.comments.ua", являющаяся на сегодняшний день главным
рейтинговым ресурсом и отображающая мнение общества в статистическом виде. Голосование
длилось с 24 января по 3 февраля 2021 года.
Рейтинг лучших исполнителей Украины. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Так, 35-летняя поп-звезда
украинского шоу-бизнеса Тина Кароль стала победителем голосования, получив поддержку
39,28% респондентов. Певица начала свою эстрадную карьеру в 2005 году и
продолжает блистать на украинской сцене до сих пор.
С незначительным
отрывом занял второе место в рейтинге исполнителей Олег Винник – его результат
составил 36,61%. 47-летний украинский исполнитель выступает на сцене с 1993
года, особенно певец преуспел в жанре поп-музыки и мюзиклах.
Остальные участники голосования весьма отстали от своих конкурентов. Так, в пятерку лучших читатели "Комментариев" отправили певицу Ирину Федишин, у которой 3,1%, уже не политика, лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука с результатом в 2,77% и сольную исполнительницу Олю Полякову, получившую 2,34% поддержки.
В ТОП-10 удалось
пройти, по итогам опроса, таким украинским исполнителям: Александр Пономарев и Monatik (2,24%), Макс Барских (2,17%), NK
(Настя Каменских) (1,45%) и Джамала (1,29%).
Меньшее
количество голосов участники опроса отдали Таисии Повалий, Ирине Билык, Наталье
Могилевской, Злате Огневич, Руслане, Алёше, Виталию Козловскому, LOBODA, Потапу
и Вере Брежневой. От 1,02 до 0,13% соответственно.
Напомним, ранее
украинцы назвали лучшую
радиостанцию года.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости