Кого из исполнителей больше всего любят украинцы: новый опрос «Комментариев»

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Таисия Ерохина
Портал
"Комментарии" и рейтинговая платформа
"Ratings.comments.ua", которая на сегодняшний день является главным
рейтинговым ресурсом, отображающим мнение общества в статистическом виде,
запускает новый опрос среди украинцев "Эстрадный исполнитель года (певец или
музыкальная группа)". Голосование продлится с 24 января по 3 февраля 2021 года.
Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
В Украине
продолжает развиваться музыкальная индустрия и практически каждый год в
отечественном шоу-бизнесе появляются новые и яркие имена. Украинские артисты создают музыку мирового уровня, при чем в абсолютно разных форматах и жанрах.
Интернет-издание "Комментарии" запустили собственный рейтинг Топ-20 лучших эстрадных исполнителей, которые завоевали сердца публики и продолжают радовать своим творчеством.
Среди претендентов на звание "Эстрадный исполнитель года" можно увидеть таких известных украинцам певцов, как Олег Винник, Monatik, Александр Пономарев, Виталий Козловский, Макс Барских, Потап и Святослав Вакарчук. Среди певиц за поеду поборются Ирина Федишн, Оля Полякова, NK (Настя Каменских), Джамала, Тина Кароль, Алёша, Вера Брежнева, Злата Огневич, Ирина Билык, LOBODA, Наталья Могилевская, Таисия Повалий и Руслана.
Успейте проголосовать за любимого исполнителя!
Каждый желающий может отдать свой голос за любимого исполнителя, при чем анонимно — кроме вас никто не узнает, за кого вы отдали свой голос, остальные будут видеть лишь общую статистику. Проголосовать можно только за одного исполнителя — изменить свое решение потом нельзя.
Напомним, читатели портала "Комментарии" определили ТОП-20
лучших радиостанций в Украине.
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