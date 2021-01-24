Кого из исполнителей больше всего любят украинцы: новый опрос «Комментариев»

Портал "Комментарии" и рейтинговая платформа "Ratings.comments.ua", которая на сегодняшний день является главным рейтинговым ресурсом, отображающим мнение общества в статистическом виде, запускает новый опрос среди украинцев "Эстрадный исполнитель года (певец или музыкальная группа)". Голосование продлится с 24 января по 3 февраля 2021 года.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

В Украине продолжает развиваться музыкальная индустрия и практически каждый год в отечественном шоу-бизнесе появляются новые и яркие имена. Украинские артисты создают музыку мирового уровня, при чем в абсолютно разных форматах и ​​жанрах.

Интернет-издание "Комментарии" запустили собственный рейтинг Топ-20 лучших эстрадных исполнителей, которые завоевали сердца публики и продолжают радовать своим творчеством.

Среди претендентов на звание "Эстрадный исполнитель года" можно увидеть таких известных украинцам певцов, как Олег Винник, Monatik, Александр Пономарев, Виталий Козловский, Макс Барских, Потап и Святослав Вакарчук. Среди певиц за поеду поборются Ирина Федишн, Оля Полякова, NK (Настя Каменских), Джамала, Тина Кароль, Алёша, Вера Брежнева, Злата Огневич, Ирина Билык, LOBODA, Наталья Могилевская, Таисия Повалий и Руслана.

Успейте проголосовать за любимого исполнителя!

Каждый желающий может отдать свой голос за любимого исполнителя, при чем анонимно — кроме вас никто не узнает, за кого вы отдали свой голос, остальные будут видеть лишь общую статистику. Проголосовать можно только за одного исполнителя — изменить свое решение потом нельзя.



Напомним, читатели портала "Комментарии" определили ТОП-20 лучших радиостанций в Украине.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!