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Названа лучшая радиостанция года: итоги опроса портала «Комментарии»

Читатели портала «Комментарии» определили ТОП-20 лучших радиостанций в Украине

сегодня, 10:35
Автор:

Таисия Ерохина

Украинцы назвали лучшей радиостанцией 2020 года "Хит FM". Об этом свидетельствуют результаты опроса "Лучшая радиостанция года", который провел портал "Комментарии" и рейтинговая платформа "Ratings.comments.ua", являющаяся на сегодняшний день главным рейтинговым ресурсом, отображающим мнение общества в статистическом виде. Голосование за любимую радиостанцию длилось с 9 по 18 января 2021 года. 

Названа лучшая радиостанция года: итоги опроса портала «Комментарии»

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

По итогам опроса "Комментариев" с результатом 21,74% первую позицию рейтинга занимает радиостанция "Хит FM" — крупнейшая радиосеть Украины, принадлежащая холдингу "ТАВР Медиа". Радиостанция ежедневно радует слушателей популярными новинками самых разных жанров.

Второе место у радиостанции "Рокс", за которую проголосовало 16,77% респондентов. Этой украинской сетевой музыкально-информационной радиостанцией также владеет "ТАВР Медиа". В эфире в основном звучат англоязычные композиции зарубежных исполнителей.

"Бронзу" получила радиостанция "Люкс FM" с результатом 8,9%. В эфире этой музыкальной радиостанции, владельцем которой является ЧАО "ТРК Люкс", кроме музыкальных блоков звучат новости, хит-парады, игровые и развлекательные программы.

Также в топ-10 радиостанций с результатом от 6% до 3% попали "Русское Радио", "Kiss FM", "Краина FM", "Шансон", "Мелодія FM", "Пятница", а "NRJ Украина" и "Lounge FM" разделили десятую позицию, набрав равное количество голосов.

Менее 3% голосов получили "Авторадио Украина", "Просто Радио", "Перец FM", "Джем ФМ", "Наше Радио", "Ретро FM", "DJ FM", "Nostalgie", "Power FM".

Отметим, что проголосовать можно было только за одну радиостанцию.

Названа лучшая радиостанция года: итоги опроса портала «Комментарии» - фото 2

Как ранее сообщалось, читатели портала "Комментарии" определили ТОП-20 лучших банков в Украине.


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