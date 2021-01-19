Названа лучшая радиостанция года: итоги опроса портала «Комментарии»

Украинцы назвали лучшей радиостанцией 2020 года "Хит FM". Об этом свидетельствуют результаты опроса "Лучшая радиостанция года", который провел портал "Комментарии" и рейтинговая платформа "Ratings.comments.ua", являющаяся на сегодняшний день главным рейтинговым ресурсом, отображающим мнение общества в статистическом виде. Голосование за любимую радиостанцию длилось с 9 по 18 января 2021 года.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

По итогам опроса "Комментариев" с результатом 21,74% первую позицию рейтинга занимает радиостанция "Хит FM" — крупнейшая радиосеть Украины, принадлежащая холдингу "ТАВР Медиа". Радиостанция ежедневно радует слушателей популярными новинками самых разных жанров.

Второе место у радиостанции "Рокс", за которую проголосовало 16,77% респондентов. Этой украинской сетевой музыкально-информационной радиостанцией также владеет "ТАВР Медиа". В эфире в основном звучат англоязычные композиции зарубежных исполнителей.

"Бронзу" получила радиостанция "Люкс FM" с результатом 8,9%. В эфире этой музыкальной радиостанции, владельцем которой является ЧАО "ТРК Люкс", кроме музыкальных блоков звучат новости, хит-парады, игровые и развлекательные программы.

Также в топ-10 радиостанций с результатом от 6% до 3% попали "Русское Радио", "Kiss FM", "Краина FM", "Шансон", "Мелодія FM", "Пятница", а "NRJ Украина" и "Lounge FM" разделили десятую позицию, набрав равное количество голосов.

Менее 3% голосов получили "Авторадио Украина", "Просто Радио", "Перец FM", "Джем ФМ", "Наше Радио", "Ретро FM", "DJ FM", "Nostalgie", "Power FM".

Отметим, что проголосовать можно было только за одну радиостанцию.





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