Назван самый клиентоориентированный банк в Украине: итоги опроса «Комментариев»

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Таисия Ерохина
Самым
клиентоориентированным банком в Украине назван "ПриватБанк". Об этом
свидетельствуют итоги опроса портала "Комментарии" и рейтинговой
платформы "Ratings.comments.ua". Опрос "Рейтинг
банков Украины: самый клиентоориентированный" проходил с 8 по 22
декабря 2020 года.
Коллаж и инфографика: Д. Романюк/Comments.ua
Так, лидером
голосования среди 20 банков в Украине с отрывом в 28,8% стал "ПриватБанк", который
выбрали 41.04% респондентов. Банк с 28-летней историей имеет разветвленную сеть
отделений, составляет около четверти всей банковской системы страны и обслуживает
треть вкладов населения Украины.
Второе и третье места разделили с результатом в 12.24% молодой Monobank (украинский интернет-банкинг, созданный в 2017 году, где почти все услуги предоставляются онлайн) и опытный "Райффайзен Банк Аваль" (крупнейший украинский банк с иностранным капиталом, основанный в 1992 году).
В топ-5 рейтинга самых
клиентоориентированных банков Украины также попали "Ощадбанк" — у него 9.07% и ПУМБ
— 5.67%. Меньше 5% голосов получили "Укрсиббанк", "Укргазбанк", "Альфа-Банк", "ОТП
Банк", "Креди Агриколь" и "Укрэксимбанк". Менее 1% составил результат таких
банков, как "Кредобанк", "Универсал Банк", "Таскомбанк", "Правекс Банк", "Банк
инвестиций и сбережений", "Сбербанк" и "Ситибанк". Ни одного голоса из 20-ки
банков не получили "ИНГ Банк Украина" и "Проминвестбанк".
Отметим, что в
голосовании читатели портала "Комментарии" выбирали
именно клиентоориентированный банк. Грубо говоря, клиентоориентированность
– интерпретация известного выражения "клиент всегда прав". Поскольку
в наше время клиенты не просто хотят получить услуги, а сделать это с
максимальным комфортом. Поэтому люди будут оставаться клиентами тех банков, где
к ним нашли индивидуальный подход и обслуживают как VIP-персон.
Ранее сообщалось,
как
будут работать банки в Украине во время праздников.
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