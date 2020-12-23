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Назван самый клиентоориентированный банк в Украине: итоги опроса «Комментариев»

Читатели портала «Комментарии» определили ТОП-20 лучших банков в Украине

сегодня, 18:05
Автор:

Таисия Ерохина

Самым клиентоориентированным банком в Украине назван "ПриватБанк". Об этом свидетельствуют итоги опроса портала "Комментарии" и рейтинговой платформы "Ratings.comments.ua". Опрос "Рейтинг банков Украины: самый клиентоориентированный" проходил с 8 по 22 декабря 2020 года.

Назван самый клиентоориентированный банк в Украине: итоги опроса «Комментариев»

Коллаж и инфографика: Д. Романюк/Comments.ua

Так, лидером голосования среди 20 банков в Украине с отрывом в 28,8% стал "ПриватБанк", который выбрали 41.04% респондентов. Банк с 28-летней историей имеет разветвленную сеть отделений, составляет около четверти всей банковской системы страны и обслуживает треть вкладов населения Украины.

Второе и третье места разделили с результатом в 12.24% молодой Monobank (украинский интернет-банкинг, созданный в 2017 году, где почти все услуги предоставляются онлайн) и опытный "Райффайзен Банк Аваль" (крупнейший украинский банк с иностранным капиталом, основанный в 1992 году).

Назван самый клиентоориентированный банк в Украине: итоги опроса «Комментариев» - фото 2

В топ-5 рейтинга самых клиентоориентированных банков Украины также попали "Ощадбанк" — у него 9.07% и ПУМБ — 5.67%. Меньше 5% голосов получили "Укрсиббанк", "Укргазбанк", "Альфа-Банк", "ОТП Банк", "Креди Агриколь" и "Укрэксимбанк". Менее 1% составил результат таких банков, как "Кредобанк", "Универсал Банк", "Таскомбанк", "Правекс Банк", "Банк инвестиций и сбережений", "Сбербанк" и "Ситибанк". Ни одного голоса из 20-ки банков не получили "ИНГ Банк Украина" и "Проминвестбанк".

Отметим, что в голосовании читатели портала "Комментарии" выбирали именно клиентоориентированный банк. Грубо говоря, клиентоориентированность – интерпретация известного выражения "клиент всегда прав". Поскольку в наше время клиенты не просто хотят получить услуги, а сделать это с максимальным комфортом. Поэтому люди будут оставаться клиентами тех банков, где к ним нашли индивидуальный подход и обслуживают как VIP-персон.

Ранее сообщалось, как будут работать банки в Украине во время праздников.


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