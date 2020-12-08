kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 08.12.2020

BTC/USD

18867.35

ETH/USD

575.45

LTC/USD

79.42

НБУ 08.12.2020

USD/UAH

28.45

EUR/UAH

34.50

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Какой банк украинцы считают лучшим: новый опрос «Комментариев»
commentss НОВОСТИ Все новости

Какой банк украинцы считают лучшим: новый опрос «Комментариев»

Опрос «Комментариев» определит самые клиентоориентированные банки в Украине

сегодня, 18:23
Автор:

Таисия Ерохина

Портал "Комментарии" и рейтинговая платформа "Ratings.comments.ua" запускают новый опрос украинцев "Рейтинг банков Украины: самый клиентоориентированный". Голосование началось сегодня, 8 декабря, и продлится до 22 декабря 2020 года.

Какой банк украинцы считают лучшим: новый опрос «Комментариев»

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Опрос покажет, клиентами каких банков чаще всего готовы стать украинцы. Каждый сможет выбрать один банк из 20 представленных для голосования.

Согласитесь, что найти в Украине банк, где вас всегда оперативно и качественно обслужат, задача не из легких. Если же вы давно пользуетесь услугами конкретного банка, отмечаете отзывчивость и добросовестность сотрудников, а тем более рекомендуете данное финучреждение друзьям и коллегам, то речь идет о клиентоориентированности компании.

Грубо говоря, клиентоориентированность – интерпретация известного выражения "клиент всегда прав". Поскольку в наше время клиенты не просто хотят получить услуги, а сделать это с максимальным комфортом. Поэтому люди будут оставаться клиентами тех банков, где к ним нашли индивидуальный подход и обслуживают как VIP-персон.

По итогам опроса "Комментариев" будет составлен рейтинг самых клиентоориентированных банков в Украине.

Успейте проголосовать в опросе "Рейтинг банков Украины: самый клиентоориентированный" за тот банк, который считаете лучшим!

Как ранее сообщалось, портал "Комментарии" обнародовал результаты опроса украинцев "Гордость нации". По итогам голосования читателей составлен рейтинг самых известных украинцев, которые внесли весомый вклад в развитие спорта, искусства и политической жизни государства. Тем временем, эксперты пояснили, почему лидерами рейтинга стали медик, политики и актер.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ