Какой банк украинцы считают лучшим: новый опрос «Комментариев»

Портал "Комментарии" и рейтинговая платформа "Ratings.comments.ua" запускают новый опрос украинцев "Рейтинг банков Украины: самый клиентоориентированный". Голосование началось сегодня, 8 декабря, и продлится до 22 декабря 2020 года. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Опрос покажет, клиентами каких банков чаще всего готовы стать украинцы. Каждый сможет выбрать один банк из 20 представленных для голосования.

Согласитесь, что найти в Украине банк, где вас всегда оперативно и качественно обслужат, задача не из легких. Если же вы давно пользуетесь услугами конкретного банка, отмечаете отзывчивость и добросовестность сотрудников, а тем более рекомендуете данное финучреждение друзьям и коллегам, то речь идет о клиентоориентированности компании.

Грубо говоря, клиентоориентированность – интерпретация известного выражения "клиент всегда прав". Поскольку в наше время клиенты не просто хотят получить услуги, а сделать это с максимальным комфортом. Поэтому люди будут оставаться клиентами тех банков, где к ним нашли индивидуальный подход и обслуживают как VIP-персон.

По итогам опроса "Комментариев" будет составлен рейтинг самых клиентоориентированных банков в Украине.

Успейте проголосовать в опросе "Рейтинг банков Украины: самый клиентоориентированный" за тот банк, который считаете лучшим!

Как ранее сообщалось, портал "Комментарии" обнародовал результаты опроса украинцев "Гордость нации". По итогам голосования читателей составлен рейтинг самых известных украинцев, которые внесли весомый вклад в развитие спорта, искусства и политической жизни государства. Тем временем, эксперты пояснили, почему лидерами рейтинга стали медик, политики и актер.

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