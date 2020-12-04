Знаменитые украинцы: эксперты объяснили выбор читателей

Читатели "Комментариев" определили самых известных украинцев всех времен. Лидерами рейтинга самых выдающихся украинцев стали ученый-медик в области кардиологии и торакальной хирургии Николай Амосов (35,45%), политик и диссидент Вячеслав Черновол (6,58%) и актер Богдан Ступка (4,79%).

Читатели "Комментариев" выбрали самых знаменитых украинцев

О том, почему украинцы выбрали именно этих людей и что повлияло на выбор рассказали украинские эксперты.

"Лидерство врача говорит о проблемах в современной медицине"

"Не в первый и, наверное, не в последний раз проводятся опросы, которые имеют целью определить общенациональный ориентир среди выдающихся украинцев. Конечно, ситуация, в которой находится общество и страна в целом в данный момент, привлекают внимание к тем или иным личностям", – отмечает политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития кандидат философских наук Юрий Подорожний.

По его словам, во времена политических обострений украинцы предпочитают политиков, с началом войны общество искало героя-полководца.

"Опроса, который провели "Комментарии", еще раз доказывает, что лидеры мнений отражают наши настроения в данный исторический промежуток, – уверен Юрий Подорожний. – Именно поэтому с таким большим отрывом лидирует уникальный врач Николай Амосов".

Эксперт уверен, что лидерство врача в таком рейтинге говорит о проблемах в нашей медицине, а также о благодарности украинского общества врачам, которые сегодня находятся на переднем крае борьбы с пандемией.

"А знаете, когда такие люди становятся лидерами, кажется, что у нас не всё потеряно — и есть надежда на лучшее будущее", – резюмирует Юрий Подорожний.

"Сейчас не эпоха спортсменов"

Политолог аналитического центра ИНПОЛИТ Никита Трачук отмечает, что отслеживал рейтинг еще когда тот создавался, а также – когда шло голосование. Полученные результаты он считает очень интересными.

"Амосов в лидерах — вполне логично. Он врач. Хоть и кардиолог, а не более популярные сейчас инфекционисты, но – человек с мировым именем. Сейчас у нас пандемия, когда роль врачей, роль медицинской отрасли всецело возросла", – поясняет эксперт.

Второе место Черновола аналитик связывает с тем, что этот политик для ряда наших сограждан воплощает в себе, олицетворяет мечтания-желания о лучшей (другой) Украине.

"В связи с таинственной гибелью Черновола (к той аварии есть немало вопросов), некоторые представители украинской патриотично-либеральной интеллигенции любят поразмышлять на тему, "что было бы, если бы...". В том числе – что было бы, не погибни тогда Черновол. Приди он к власти. История Украины, по их мнению, пошла бы по другому пути. Чуть ли – не молочные реки, кисельные берега. Но история не знает сослагательного наклонения, – подчеркивает Никита Трачук. – И, с моей точки зрения, приди тогда к власти Черновол и его команда, история Украины шла бы плюс-минус по той же парадигме, что и сейчас. Возможно, более плавно и растянуто во времени. Но были бы и украинизация, и постепенное ухудшение отношений с Россией, и всплески сепаратизма. В общем, было бы что-то такое же — плюс-минус, в лайт варианте. Но людям хочется верить в то, что было бы лучше. Этим и обусловлен данный выбор".

Комментируя третье место Богдана Ступки, эксперт напоминает, что тот был не просто прекрасным актером, но и худруком Театра им. Франко, министром культуры и искусств Украины (с 1999 по 2001 год – в правительстве Виктора Ющенко), президентом Киевского международного кинофестиваля. Ну и просто – глыбиной. Так что неудивительно, что оказался в топ-3 величайших украинцев по версии читателей "Комментариев".

Также Никита Трачук подчеркивает, что все рейтинги довольно условны. Важно — из кого и кем дается выбор. И, конечно, в какую эпоху.

"Сейчас у нас – точно не эпоха спортсменов. Потому в топ-3 не попали те же Андрей Шевченко и Валерий Лобановский, хоть они вошли в топ-10, – отмечает аналитик. – Исторические персоны также проигрывают злобе дня. Так что Филипп Орлик, Роксолана иже с ними – даже вне топ-10. Как и певцы и певицы – те же Вакарчук, Джамала, Ротару. Что касается писателей, то те же Гоголь и Булгаков, как мне кажется, были бы удивлены, оказавшись среди выдающихся украинцев. Да, они тесно связаны с Украиной. Но вряд ли себя считали именно украинцами".

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