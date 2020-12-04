Гордость нации: читатели «Комментариев» определили самых известных украинцев всех времен

Портал "Комментарии", по итогам голосования читателей, составил рейтинг самых известных украинцев, которые внесли весомый вклад в развитие спорта, искусства и политической жизни государства. Коллаж и инфографика: Д. Романюк/Comments.ua

Так, уверенным лидером голосования с результатом в 35.45 % стал Николай Амосов — ученый-медик в области кардиологии и торакальной хирургии. Он один из первых, кто начал проводить операции на сердце. Неслучайно, что в разгар пандемии коронавируса именно медик с отрывом победил в рейтинге "Гордость нации".

Второе место с показателем 6,58% оказалось у Вячеслава Черновола — украинского политического деятеля, диссидента времен СССР, журналиста, публициста и литературного критика. Это один из лидеров украинского национально-демократического движения конца 1980-х — 1990-х годов XX века и основателей Народного руха Украины.

Поддержка 4.79% участников голосования принесла бронзу Богдану Ступке – известному украинскому актеру, сыгравшему свыше 100 ролей в фильмах и более 50 в театре.

Также в ТОП-10 попали: Андрей Шевченко — 4.52%, Михаил Булгаков — 3.96%, Николай Гоголь — 3.96%, Валерий Лобановский — 3.73%, Борис Патон — 3.62%, Михаил Грушевский — 3.51%, Александр Довженко — 2.62%.

Лидеры среди претендентов на звание "Гордость нации" распределились в топ-50 самых популярных украинцев, которые внесли свою лепту в историю нашей страны и не только, следующим образом.





У Владимира Кличко — 2,0%, Владимира Вернадского — 1.62%, Олега Блохина и Григория Сковороды — 1.39%, Святослава Вакарчука — 1.34%, Ивана Котляревского — 1.17%, Филиппа Орлика — 1.11%, Джамалы — 1.06%. Остальные участники рейтинга получили менее 1% голосов.

Добавим, что голосование проходило с 1 по 30 ноября.

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