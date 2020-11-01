Гордость нации: самые известные украинцы всех времен

Самые популярные украинцы которые внесли свою лепту в историю нашей страны и не только.

Андрей Шевченко









Футболист, игравший на позициях нападающего. Лучший бомбардир в истории сборной Украины. С 2016 года стал главным тренером сборной Украины. Обладатель "Золотого мяча" 2004 года. Дважды становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, два раза — чемпионата Италии.



Братья Виталий и Владимир Кличко



Виталий Кличко, мэр Киева, а также чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC, обладает самым высоким процентов (95%) одержанных нокаутом побед. Его младший брат Владимир Кличко обладает титулом чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версии IBF, WBO, IBO.

Джамала





Певица, победила на песенном конкурсе "Евровидение" в 2016 году с песней "1944". Главным посылом композиции является память о страшных трагедиях прошлого, чтобы избежать их в будущем.

Нина Матвиенко





Народная артистка Украинской ССР, Лауреат Государственной премии УССР им. Т. Г. Шевченко, Герой Украины

Ани Лорак





Народная артистка Украины. Представляла Украину на конкурсе песни "Евровидение-2008" с песней "Shady Lady" и заняла второе место.

Сергей Бубка





Спортсмен по прыжкам с шестом Бубка победил на шести чемпионатах мира IAAF, завоевал олимпийское "золото" и 35 раз устанавливал мировые рекорды. Он — первый, кто прыгнул выше 6 метров и единственный, кто прыгнул выше 6.10 метров.

Лилия Подкопаева





Гимнастка, ставшая абсолютной чемпионкой Олимпийских игр в 1996 г., чемпионкой мира по спортивной гимнастике в 1995 г. и абсолютной чемпионкой Европы в 1996 г. Ее считают одной из лучших гимнасток в истории

Р услана





Певица, победила на песенном конкурсе "Евровидение" в 2004 году с песней "Wild Dances" ("Дикие танцы").



Богдан Ступка





Известный украинский актер, сыграл свыше 100 ролей в фильмах и более 50 в театре.



Олег Блохин





Футболист, тренер. Блохин считается одним из лучших футболистов Советского Союза. Играл в позиции нападающего. Имеет множество титулов. Засуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер Украины. С 2011 по 2012 был главным тренером в сборной Украины по футболу.

Ирина Дерюгина





Гимнастка, заслуженный мастер спорта в Советском Союзе по художественной гимнастике. Дважды была абсолютной чемпионкой мира.

София Ротару





Популярная украинская певица. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского Ордена Республики (1997). Герой Украины

Василий Вирастюк









Заслуженный мастер спорта Украины, обладатель титула "Самый сильный человек мира" 2004 года, неоднократный чемпион мира в силовом многоборье, а также актер.

Ольга Сумская





Заслуженная и народная артистка Украины. Известность принесла ей роль Роксоланы в одноименном сериале.

Александр Довженко





Кинорежиссер, драматургии, прозе, живописи. Основоположником школы украинского поэтического кино. Самые известные его картины: "Звенигора", "Земля", "Поэма о море", "Мичурин".

Валерий Лобановский





Лучший тренер всего мирового футбола. Разработал долговременную программу отбора и тренировки спортсменов, реализовал принципы "системного футбола".

Святослав Вакарчук





Украинский рок-исполнитель, лидер группы "Океан Ельзы", автор песен. Заслуженный артист Украины.

Милла Йовович





Известная голливудская актриса, фотомодель и модельер украинского происхождения.

Анатолий Тимощук





Украинский футболист. Играет на позиции опорного полузащитника. Капитан сборной Украины по футболу

Снежана Онопко





Фотомодель, входит в Топ-10 самых преуспевающих моделей мира.

Яна Клочкова





Пловчиха, выигравшая 5 олимпийских медалей, в том числе 4 золотых (в заплыве комплексного плавания на 200 м и 400 м на летних Олимпийских играх 2000 и 2007 гг.). В 2004 году она была признана лучшей пловчихой мира.

Анна Бессонова





В 2007 году стала абсолютной чемпионкой мира по художественной гимнастике в городе Патры. В 2004 г. стала бронзовым призером Олимпиады в Афинах, а в 2004 г. – Олимпиады в Пекине. Сейчас в ее коллекции находится 24 медали чемпионатов мира, 2 олимпийские медали, 24 медали чемпионатов Европы и 10 медалей Кубка мира.

Соломия Крушельницкая





Талантливая украинская оперная певица.

Ольга Куриленко





Модель, актриса. Популярность получила благодаря фильму "Париж, я тебя люблю". Также известна в роли "девушки Бонда".

Вячеслав Чорновол





Украинский политический деятель, диссидент времён СССР, журналист, публицист и литературный критик. Один из лидеров украинского национально-демократического движения конца 1980-х — 1990-х годов XX века и основателей Народного руха Украины.

Борис Патон





Выдающийся ученый в области металлургии, электросварки и технологии металлов. Электрошлаковый способ варки был создан под руководством Патона. Борис Евгеньевич начал исследования по применению сварки и схожих технологий в космосе. Также он стал главным инициатором уникальной технологии – соединение (сварка) живых тканей.

Николай Амосов





Ученый-медик в области кардиологии и торакальной хирурги. Один из первых медиков, который начал проводит операции на сердце.



Лариса Латынина





Гимнастка, чемпионка мира и Европы, девятикратная олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер. До 2012 имела самое большое количество медалей и считалась самой титулованной спортсменкой на планете.

Владимир Филатов





Гордость мировой медицины, благодаря своим открытиям по следующим направлениям: пересадке роговицы, тканевой терапии, круглому стеблю

Михаил Грушевский





Историк, литературовед, философ, педагог, публицист. Его труд "История Украины – Руси", вызвавший шквал критики и споров, описывал историю Украины от древнейших времен до 17 в. Огромную важность для Украины он представляет как политический деятель, возглавивший в 1917 году Украинскую Центральную Раду.

Илья Мечников





Биолог, ученый, основоположник эволюционной эмбриологии и иммунологии. Получил Нобелевскую премию.

Анна Ахматова





Поэтесса, литературовед, переводчица. В русской литературе 20 ст. является классиком отечественной поэзии. Была подвержена цензуре, замалчиванию, травле

Владимир Вернадский





Ученый, мыслитель, основоположник учения о биосфере Один из основателей и первый президент Украинской академии наук. Создатель научных школ и науки биогеохимии

Александр Вертинский





Знаменитый артист, актер кино и театров, поэт, певец, композитор

Михаил Булгаков





Писатель, драматург, театральный режиссёр и актёр. Автор романов, повестей и рассказов, множества фельетонов, пьес, инсценировок, киносценариев, оперных либретто

Николай Гоголь





Писатель, драматург, прозаик. Известность принес сборник "Вечера на хуторе близ Диканьки", пропитанный этническим и фольклорным колоритом украинского народа

Григорий Сковорода





Его перу принадлежат стихотворения, поэмы, басни, а также труды по философии, педагогике, восточнославянской культуре. Был полиглотом, преподавал богословие, путешествовал. О нем говорят, что он учил, как жил, а жил, как учил.

Петр Могила





Является основателем Киево-Могилянской академии, также он внес огромный вклад в обновление православного богословия, систематизировав восточнохристианскую теологию.

Филипп Орлик





Политический, государственный и военный деятель, поэт, публицист. Один из основателей "Договоров и постановлений" — конституционного акта, который называют первой конституцией в мире.

Олесь Гончар





Является одним из самых знаменательных представителей украинской прозы ХХ века. Ему удалось стать великолепным писателем и публицистом, академиком АН Украины, лауреатом Сталинской и Ленинской премий. Наиболее известные его произведения "Знаменосцы", "Собор", "Тронка" и т.д.

Михаил Вербицкий





Автор романсов, камерных произведений, занимался оформлением музыки к спектаклям, писал священные хоровые работы, аранжировки народных песен, оркестровые работы. Известен каждому украинцу, от мала до велика, как автор музыки гимна Украины "Ще не вмерла України".

Сергей Прокофьев





Величайший композитор ХХ века. Среди его известных произведений выделяют оперы "Война и мир", "Повесть о настоящем человеке", "Игрок", балеты "Золушка", "Ромео и Джульетта", "Сказ о каменном цветке" и другие симфонические произведения.

Николай Духов





Во время Великой Отечественной войны под его руководством был разработан танк ИС, который был признан лучшим танком второй мировой войны.

Иван Котляревский





Автор первого произведения на украинском языке – "Энеида", в котором описал различные стороны украинского народа второй половины 18 ст.

Кравец Инесса





Легкоатлетка, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный мастер спорта Украины, выступала в тройном прыжке и прыжках в длину. Чемпионка мира в тройном прыжке в помещении и на открытом стадионе, обладатель Кубка мира, чемпионка Европы

Инесса установила рекорд в тройном прыжке, который до сих пор никто побить не может.

Владимир Даль





Составитель "Толкового словаря живого великорусского словаря", однако кроме этого он является писателем, этнографом, лингвистом, лексикографом и врачом. Словаря Даля содержит более двухсот тысяч слов, где он не просто объясняет слова, а подыскивает синонимы, приводит примеры из жизни, представляет целые истории из жизни народа.

Илья Репин





Живописец, педагог, профессор, действительный член Императорской Академии художеств. Шедеврами Репина называют следующие картины: "Бурлаки на Волге", "Иван Грозный и сын его Иван", "Не ждали", "Крестный ход в Курской губернии" и т.д.

Остап Вишня





Выдающийся украинский писатель, мастер сатиры и юмора. Стал создателем нового жанра в украинской литературе – усмешка, где главным героем его произведений был народ.

Антон Макаренко





Выдающийся украинский педагог и писатель. Педагогические суждения Макаренко дали отличный толчок для развития такой науки как социальная педагогика

Роксолана





Хюрре́м Хасеки́-султа́н — наложница, а затем жена османского султана Сулеймана Великолепного, хасеки, мать султана Селима II. Заняла свое место в истории Османской империи благодаря непростому пути. Девушка попала в плен, потом в гарем к султану Сулейману, добилась уважения, убрала с пути конкуренток и добилась благосклонности правителя. Роксолана приняла ислам и получила новое имя Хюррем.

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