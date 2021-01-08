Какую радиостанцию украинцы считают лучшей: новый опрос "Комментариев"

Портал "Комментарии" и рейтинговая платформа "Ratings.comments.ua", которая на сегодняшний день является главным рейтинговым ресурсом, отображающим мнение общества в статистическом виде, запускает новый опрос среди украинцев "Лучшая радиостанция года". Голосование за любимую радиостанцию начнется завтра, 9 января, и продлится до 18 января 2021 года.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

На сегодняшний день за внимание украинских радиослушателей в основном борются такие крупные радиохолдинги как "ТАВР Медиа", "UMH group", "Business Radio Group", которые включают в себя самые популярные радиостанции страны.

Интернет-издание "Комментарии" запускает собственный рейтинг Топ-20 лучших украинских радиостанций, в котором каждый желающий сможет отдать свой голос за любимую радиостанцию. Среди них представлены Радио "Хит FM", "Краина FM", "Шансон", "Люкс FM", "Наше Радио", "Авторадио Украина", "Джем ФМ" и другие популярные радиостанции.

Проголосовать можно только за одну радиостанцию, которая как никакая другая, радует вас самыми популярными хитами, развлекательным контентом, а также дарит хорошее настроение и море положительных эмоций. Портал "Комментарии" обращает внимание, что изменить выбор радиостанции в опросе нельзя.

По итогам опроса будет составлен рейтинг 20 лучших, по мнению читателей интернет-издания, радиостанций.

Успейте проголосовать в опросе "Лучшая радиостанция года" и отдать предпочтение своему любимому радио.

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