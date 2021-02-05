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Самые любимые телеканалы украинцев: стартует новый опрос «Комментариев»

По итогам голосования будет составлен рейтинг ТВ-каналов в Украине

сегодня, 14:57
Автор:

Таисия Ерохина

Портал "Комментарии" и рейтинговая платформа "Ratings.comments.ua", которая на сегодняшний день является главным рейтинговым ресурсом, отображающим мнение общества в статистическом виде, запускает новый опрос среди украинцев. На этот раз мы определим "Лучший телеканал года". Голосование продлится с 6 по 16 февраля 2021 года.

Самые любимые телеканалы украинцев: стартует новый опрос «Комментариев»

Какие телеканалы любят украинцы? Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

В Украине множество телевизионных каналов и каждый из них использует определенные "фишки", чтобы привлечь и удержать внимание зрителей. За широкую аудиторию и высокий уровень доверия украинцев в основном соревнуются такие медиахолдинги как "StarLightMedia", "Inter Media Group" и "Медиа Группа Украина".

Интернет-издание "Комментарии" запустило собственный рейтинг Топ-20 украинских телеканалов, чтобы выяснить, какой из них вызывает наибольшее доверие граждан и радует зрителей качественным контентом.

Успейте проголосовать за любимый телеканал!

Отметим, что каждый желающий может отдать свой голос за любимый телеканал, причем анонимно — никто кроме вас не узнает, за кого вы проголосовали, остальные будут видеть лишь общую статистику. Выбрать можно только один телеканал — изменить свое решение после будет невозможно.

По итогам голосования будет составлен рейтинг телеканалов Украины.

Напомним, опрос "Комментариев" показал, какое радио нравится слушать украинцам больше всего. Названа лучшая радиостанция года.

Кроме того, ранее портал "Комментарии" и рейтинговая платформа "Ratings.comments.ua" провели опрос "Эстрадный исполнитель года (певец или музыкальная группа)". Лидерство в рейтинге самых популярных артистов уверенно взяли двое популярных украинских исполнителей. Узнайте, кого из украинских артистов любят больше всего!


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