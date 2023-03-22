Ракетный удар по Запорожью: пострадавшие и разрушения

Один из "прилетов" во время сегодняшнего обстрела рашистами Запорожья пришелся в 9-этажку. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на официальный телеграмм-канал секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева.

Російська ракета пошкодила дві дев'ятиповерхівки. ФОТО - секретар Запорізької міськради

"Под обстрел этой коварной сволочи попали два девятиэтажных дома с мирными людьми", — написал Анатолий Куртев, добавив в текст фото ликвидации последствий попаданий. — "В настоящее время известно о 18 пострадавших (из них двое детей 7 и 9 лет). 11 взрослых госпитализированы (из них четверо находятся в тяжелом состоянии, семеро — в среднем). Еще пять человек получили медицинскую помощь на месте прилета. Детей сейчас везут в медицинские учреждения".

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На месте работают спасатели ГСЧС и городской аварийно-спасательной службы, медики, психологи, работники соцзащиты, волонтеры, городская ассоциация шелтеров. Развернута палатка от городского совета.

"Россия – страна подлых террористов, которая не имеет никакого права на существование", – отмечает Анатолий Куртев.

Во время обстрела Запорожья глава Офиса президента Андрей Ермак также сообщил, что противник ведет обстрел жилой застройки и острова Хортица.



Сегодня же посол США прокомментировал удары российских дронов по гражданским объектам под Киевом. Ночная российская атака россиян против мирных жителей Украины ясно показывает, насколько президент России Владимир Путин "заинтересован" в мире или прекращении войны, которую он сам и развязал.

"После всех вчерашних разговоров в Москве снова российские ракеты и снова атаки беспилотников на мирных жителей ночью ясно показывают, насколько президент Путин заинтересован в справедливом мире или прекращении войны, которую он начал", — написала Бринк.

