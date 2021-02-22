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Работа за рубежом: чего остерегаться украинцам при трудоустройстве

Юрист дала несколько советов о том, как не стать жертвой мошенников и не попасть в рабство при трудоустройстве за границу

сегодня, 10:57
Автор:

Мокрик Анастасия

Украинцы, едущие на заработки за границу, – уже давно не редкость. Однако по сей день многие из "заробитчан" не знают, какие опасности их могут поджидать в чужой стране. О том, чего нужно остерегаться украинцам при трудоустройстве за рубеж, рассказала юрист OMI GROUP Лилия Кравцова.

Работа за рубежом: чего остерегаться украинцам при трудоустройстве

Юрист дала советы по трудоустройству за границей для украинцев - фото: из открытых источников

Так, по словам эксперта, при трудоустройстве в иностранную компанию, украинцы либо устраиваются на работу напрямую через компанию или же ищут посредника. То есть, организацию в другой стране или же ту, что находится в Украине. Однако и в том и в том случае есть шанс стать жертвой мошенников или еще хуже – стать жертвой торговли людьми.

"Мошенники просят оплатить посредничество, то есть информацию и контакты вакансии за границей. Даже показывают лицензию, которая регламентирует законное предоставление услуг посредничества", — говорит юрист.

После предоставления клиенту данной информации, они просят совершить оплату на банковскую карту. Только после переведения средств окажется, что ничего общего эти "посредники" не имеют с работой в указанной компании и предлагаемой вакансией. Для того чтобы уберечься от аферистов, следует искать компанию в реестре посредников для трудоустройства за границу.

Однако потерять ту или иную сумму денег оказывается уже не таким страшным событием по сравнению с тем, что можно устраиваясь на работу попасть в рабство. По статистике только с 2018 года жертвами таких преступников стали 49 тысяч украинцев.

Зачастую преступники сами предлагают людям работу за рубежом. Они ищут одиноких людей в социальных сетях, а затем, втершись к ним в доверие, предлагают якобы очень заманчивую вакансию в другой стране. Легенда, конечно же, заранее продумана, как и поддельные документы, которые обычный человек вряд ли сразу сможет отличить от настоящих.  В итоге всё заканчивается очень страшно – человек попадает в рабство.

Лилия Кравцова также дала совет всем тем, кто собирается ехать на работу за границу впервые, всегда спрашивать, с какими странами работает посредник. Кроме того, не будет лишним узнать у него, с какими организациями в этих странах и трудоустройством на какие должности занимается. Ведь чем больше у вас будет информации, тем лучше. Вы сможете проверить её в интернете, найти эту компанию, позвонить туда и все разузнать. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что для Украины уменьшилось количество стран "красной" зоны – перечень Минздрава, а также о том, как мошенники наживаются на пользователях Monobank.




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Источник: https://www.work.ua/ru/news/ukraine/1740/
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