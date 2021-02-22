Работа за рубежом: чего остерегаться украинцам при трудоустройстве

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Мокрик Анастасия
Украинцы, едущие на заработки за границу, – уже давно
не редкость. Однако по сей день многие из "заробитчан" не знают, какие
опасности их могут поджидать в чужой стране. О том, чего нужно остерегаться украинцам
при трудоустройстве за рубеж, рассказала юрист OMI GROUP Лилия Кравцова.
Юрист дала советы по трудоустройству за границей для украинцев - фото: из открытых источников
Так, по словам эксперта, при трудоустройстве в
иностранную компанию, украинцы либо устраиваются на работу напрямую через
компанию или же ищут посредника. То есть, организацию в другой стране или же
ту, что находится в Украине. Однако и в том и в том случае есть шанс стать
жертвой мошенников или еще хуже – стать жертвой торговли людьми.
"Мошенники просят оплатить
посредничество, то есть информацию и контакты вакансии
за границей. Даже показывают лицензию, которая регламентирует законное
предоставление услуг посредничества", — говорит юрист.
После предоставления клиенту данной информации, они
просят совершить оплату на банковскую карту. Только после переведения средств
окажется, что ничего общего эти "посредники" не имеют с работой в указанной
компании и предлагаемой вакансией. Для того чтобы уберечься от аферистов, следует
искать компанию в реестре посредников для трудоустройства за границу.
Однако потерять ту или иную сумму денег оказывается
уже не таким страшным событием по сравнению с тем, что можно устраиваясь на
работу попасть в рабство. По статистике только
с 2018 года жертвами таких преступников стали 49 тысяч украинцев.
Зачастую преступники сами
предлагают людям работу за рубежом. Они ищут одиноких людей в социальных сетях,
а затем, втершись к ним в доверие, предлагают якобы очень заманчивую вакансию
в другой стране. Легенда, конечно же, заранее продумана, как и поддельные
документы, которые обычный человек вряд ли сразу сможет отличить от настоящих. В итоге всё заканчивается очень страшно –
человек попадает в рабство.
Лилия Кравцова также дала совет всем тем, кто собирается ехать на работу за границу впервые, всегда спрашивать, с какими странами работает посредник. Кроме того, не будет лишним узнать у него, с какими организациями в этих странах и трудоустройством на какие должности занимается. Ведь чем больше у вас будет информации, тем лучше. Вы сможете проверить её в интернете, найти эту компанию, позвонить туда и все разузнать.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что для Украины уменьшилось количество стран "красной" зоны – перечень Минздрава, а также о том, как мошенники наживаются на пользователях Monobank.
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