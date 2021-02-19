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Как мошенники наживаются на пользователях Monobank

За февраль аферисты позвонили 385 пользователям онлайн-банка

сегодня, 14:05
Автор:

Кириєнко Анна

За февраль появилось много мошенников, которые пытаются выманить деньги с онлайн-банка Monobank. Об этом сообщил один из основателей компании Олег Гороховский на своей Facebook-странице.

Как мошенники наживаются на пользователях Monobank

Monobank сообщил о новой схеме мошенничества: что следует знать пользователям. Фото: rybnoe.net

По его словам, только с начала этого месяца жертвами телефонных аферистов стало 385 человек. Среди них 22 человека перевели свои средства мошенникам.

Сначала пользователям банка якобы звонили из "Службы безопасности" Monobank. Затем "представители" организации здоровались и предлагали открыть выгодную "белую карточку". Далее мошенники пошагово рассказывали как это сделать просили внести в новую карточку 1 гривну, чтобы она активировалась. После этого неизвестные давали номер своей карточки, просили ее сохранить и назвать "Моя белая карта". Далее звучало предложение пополнить свою новенькую "выгодную" карту.

Олег Гороховский сообщает, что компания пытается максимально уберечь пользователя от мошенников, однако это не всегда получается. Также один из основателей Monobank отмечает, что службы безопасности украинских банков не звонят своим клиентам.

Напоминаем, что представители киберполиции Украины решили поделиться с пользователями Сети простыми правилами защиты от интернет-мошенников. Специалисты дали всего восемь действенных советов. Посмотреть их можно в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" сообщает, что на сайт СБУ была осуществлена хакерская атака. "Комментарии" поинтересовались у экспертов, насколько киберугроза может стать главным вирусом нашего времени и чем ее "лечить". Подробнее об этой проблеме читайте в нашем материале.


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Источник: https://www.facebook.com/100000560024798/posts/4249671775061448/
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