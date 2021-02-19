Как мошенники наживаются на пользователях Monobank

За февраль появилось много мошенников, которые пытаются выманить деньги с онлайн-банка Monobank. Об этом сообщил один из основателей компании Олег Гороховский на своей Facebook-странице.

Monobank сообщил о новой схеме мошенничества: что следует знать пользователям. Фото: rybnoe.net

По его словам, только с начала этого месяца жертвами телефонных аферистов стало 385 человек. Среди них 22 человека перевели свои средства мошенникам.

Сначала пользователям банка якобы звонили из "Службы безопасности" Monobank. Затем "представители" организации здоровались и предлагали открыть выгодную "белую карточку". Далее мошенники пошагово рассказывали как это сделать просили внести в новую карточку 1 гривну, чтобы она активировалась. После этого неизвестные давали номер своей карточки, просили ее сохранить и назвать "Моя белая карта". Далее звучало предложение пополнить свою новенькую "выгодную" карту.

Олег Гороховский сообщает, что компания пытается максимально уберечь пользователя от мошенников, однако это не всегда получается. Также один из основателей Monobank отмечает, что службы безопасности украинских банков не звонят своим клиентам.

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