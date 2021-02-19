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Для Украины уменьшилось количество стран "красной" зоны – перечень Минздрава

В обновленный список "красной" зоны вошла 71 страна

сегодня, 18:10
Автор:

Елизавета Черных

Министерство здравоохранения Украины обнародовало обновленный список стран "красной" и "зеленой" зон. Об этом сообщает издание "Украинская правда", ссылаясь на сообщение Минздрава. 

Для Украины уменьшилось количество стран "красной" зоны – перечень Минздрава

Для Украины уменьшилось количество стран "красной" зоны - фото из открытых источников

Сообщается, что к "красной" зоне относятся страны с более высоким, чем в Украине (148,4), показателем заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения на протяжении последних 14 дней. 

В обновленный список "красной" зоны вошла 71 страна, что на девять меньше, чем в прошлый раз.  В первую десятку попали Черногория, Чехия, Израиль, Сан-Марино, Монако, Андорра, Сейшелы, Эстония, Словения, Сент-Люсия. Для Украины "позеленели" Германия, Хорватия и Канада, которые раньше были "красными". 

Для Украины уменьшилось количество стран ”красной” зоны – перечень Минздрава - фото 2

Напомним, что туризм во всем мире сейчас зависит исключительно от того, как в дальнейшем будет развиваться ситуация вокруг пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Вместе с распространением вакцин против коронавируса в разных странах мира, растет и надежда на то, что туризм сможет восстановиться в 2021 году.  Согласно самым последним данным Всемирного Совета по туризму и путешествиям, опубликованным в начале ноября прошлого года, ограничения на поездки, вызванные пандемией коронавируса, отняли 4,7 трлн долларов из глобального валового внутреннего продукта только в 2020 году. "Комментарии" рассказали, стоить ли планировать отпуск за границей в 2021 году. 

В нашем материале также можно прочитать о том, что эксперты из туристической отрасли назвали самые красивые и интересные направления для путешествий в 2021 году. Об этом сообщили на сайте European Best Destinations. Чтобы составить рейтинг самых популярных маршрутов, специалисты провели опрос. Оказалось, что большинство путешественников желает отправиться в Брагу, которая находится в Португалии. Это городок часто называют "португальским Римом". Там находится огромное количество удивительных достопримечательностей.




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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/02/19/7284068/
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