Для Украины уменьшилось количество стран "красной" зоны – перечень Минздрава

Министерство здравоохранения Украины обнародовало обновленный список стран "красной" и "зеленой" зон. Об этом сообщает издание "Украинская правда", ссылаясь на сообщение Минздрава.

Для Украины уменьшилось количество стран "красной" зоны - фото из открытых источников

Сообщается, что к "красной" зоне относятся страны с более высоким, чем в Украине (148,4), показателем заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения на протяжении последних 14 дней.

В обновленный список "красной" зоны вошла 71 страна, что на девять меньше, чем в прошлый раз. В первую десятку попали Черногория, Чехия, Израиль, Сан-Марино, Монако, Андорра, Сейшелы, Эстония, Словения, Сент-Люсия. Для Украины "позеленели" Германия, Хорватия и Канада, которые раньше были "красными".

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