Работа в Украине: какие вакансии и зарплату предлагают работодатели

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Анастасия
Рынок труда в Украине постепенно показывает оживление. Только за июль количество вакансий увеличилось на 14% и таким образом выросло до 40 459. На сайте по поиску работы Work.ua сообщили, какие вакансии и зарплаты предлагают украинцам работодатели.
Вакансии и зарплаты в Украине. Фото - из открытых источников
Лидерами по количеству размещенных вакансий стали Киевская — 10 839, Львовская — 4 950, Днепропетровская — 3 618, Одесская — 2 128 и Ивано-Франковская области — 1 389 вакансий.
В июле вырос спрос на таких специалистов:
менеджер по продажам — 3 246 вакансий (+13%);
продавец-консультант — 2 260 вакансий (+11%);
бухгалтер — 1628 вакансий (+20%);
водитель — 1 265 вакансий (+16%);
повар — 1 149 вакансий (+11%).
Размер заработной платы в Украине в июле немного снизился. С начала лета медиана зарплат в Украине держится на уровне 15 000 грн. Неизменными зарплаты остались в Киевской области, а в Днепропетровской, Львовской и Харьковской замечено падение заработных плат на 3-6%.
В топ-5 самых высокооплачиваемых работ:
медиабаер — 57 500 грн;
телеведущий — 40 000 грн;
высотник и водитель-международник — по 35 000 грн;
руководитель отдела продаж — 32 500 грн;
директор предприятия — 32 250 грн.
Самые низкооплачиваемые вакансии:
Санитар — 6 500 гривен;
Уборщик — 7 000 гривен.
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