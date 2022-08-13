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Работа в Украине: какие вакансии и зарплату предлагают работодатели

Опубликован список самых актуальных и высокооплачиваемых вакансий

сегодня, 11:40
Автор:

Анастасия
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Рынок труда в Украине постепенно показывает оживление. Только за июль количество вакансий увеличилось на 14% и таким образом выросло до 40 459. На сайте по поиску работы Work.ua сообщили, какие вакансии и зарплаты предлагают украинцам работодатели. 

Работа в Украине: какие вакансии и зарплату предлагают работодатели

Вакансии и зарплаты в Украине. Фото - из открытых источников

Лидерами по количеству размещенных вакансий стали Киевская — 10 839, Львовская — 4 950, Днепропетровская — 3 618, Одесская — 2 128 и Ивано-Франковская области — 1 389 вакансий.

В июле вырос спрос на таких специалистов: 

менеджер по продажам — 3 246 вакансий (+13%);

продавец-консультант — 2 260 вакансий (+11%);

бухгалтер — 1628 вакансий (+20%);

водитель — 1 265 вакансий (+16%);

повар — 1 149 вакансий (+11%).

Работа в Украине: какие вакансии и зарплату предлагают работодатели - фото 2

Размер заработной платы в Украине в июле немного снизился. С начала лета медиана зарплат в Украине держится на уровне 15 000 грн. Неизменными зарплаты остались в Киевской области, а в Днепропетровской, Львовской и Харьковской замечено падение заработных плат на 3-6%. 

Работа в Украине: какие вакансии и зарплату предлагают работодатели - фото 3

В топ-5 самых высокооплачиваемых работ: 

медиабаер — 57 500 грн;

телеведущий — 40 000 грн;

высотник и водитель-международник — по 35 000 грн;

руководитель отдела продаж — 32 500 грн;

директор предприятия — 32 250 грн.

Самые низкооплачиваемые вакансии: 

Санитар — 6 500 гривен;

Уборщик — 7 000 гривен. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало читателей о том, что в Украине подорожал популярный фрукт. За месяц цена изменилась более чем на пять гривен. Была также названа самая низкая и самая высокая цена, которая была зафиксирована на этот фрукт за последние пять лет. 

Также портал "Комментарии" писал о том, что украинскую станцию в Антарктиде засыпало снегомИнтенсивный снегопад создал на станции настоящую зимнюю сказку, но изрядно добавил полярникам работы. В Сети опубликовали фото и видео зимнего чуда. 

Сайт "Комментарии" передавал, что в субботу, 12 августа, погода в разных частях Украины будет кардинально отличаться. Синоптики озвучили прогноз погоды на этот день. 



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Источник: https://www.work.ua/ru/
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