В Украине подорожал популярный фрукт: названы новые цены

За месяц в крупных украинских супермаркетах подорожали яблоки. Об этом сообщили на сайте Минфин.

Яблоки

Средние цены в июле на яблоки (украинские) в супермаркетах составляла 18,67 гривен за килограмм. В августе ценник на фрукт выросли до 23,96 гривен/кг. Яблоки Айдаред за этот период подорожали на 50 копеек, стоимость изменилась с 11,30 грн до 11,80 грн.

Средние цены на яблоки (украинские) в супермаркетах:

Metro — 12,90 грн/кг;

Megamarket — 39,00 грн/кг;

Novus — 19,99 грн/кг.

К слову, за последние пять лет самые высокие цены на яблоки (украинские) были зафиксированы в июле 2020 года. Тогда килограмм фрукта продавали в магазинах по 37,06 грн. А самая низкая цена была в декабре 2018 года. Покупатели платили за килограмм яблок 6,48 грн.

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