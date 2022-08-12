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В Украине подорожал популярный фрукт: названы новые цены

Стали известны актуальные цены на яблоки в Украине

сегодня, 19:35
Автор:

Денис
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За месяц в крупных украинских супермаркетах подорожали яблоки. Об этом сообщили на сайте Минфин.  

В Украине подорожал популярный фрукт: названы новые цены

Яблоки

Средние цены в июле на яблоки (украинские) в супермаркетах составляла 18,67 гривен за килограмм. В августе ценник на фрукт выросли до 23,96 гривен/кг. Яблоки Айдаред за этот период подорожали на 50 копеек, стоимость изменилась с 11,30 грн до 11,80 грн.  

Средние цены на яблоки (украинские) в супермаркетах:  

Metro — 12,90 грн/кг; 

Megamarket — 39,00 грн/кг; 

Novus — 19,99 грн/кг.  

К слову, за последние пять лет самые высокие цены на яблоки (украинские) были зафиксированы в июле 2020 года. Тогда килограмм фрукта продавали в магазинах по 37,06 грн. А самая низкая цена была в декабре 2018 года. Покупатели платили за килограмм яблок 6,48 грн.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что "Дураков, кроме Медведева, нет": в ОП жестко ответили на угрозы российского политика касаемо АЭС. Россия использует ЗАЭС как заложника для фиксации оккупированных территорий — Подоляк. 

Читайте также о том, что эксперты рассказали, почему 9 августа произошёл перелом в войне, которого все так ждали. Россияне уже сами поняли, что теперь о наступлении придется забыть. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что что из-за войны происходит с экономиками Украины и РФ – какой прогноз. Украинская экономика сможет выстоять при помощи западных партнеров, а вот для российской неприятности только начинаются, их пик ожидается в 2023 году. 

Также "Комментарии" информировали о том, что аавиация и реактивная артиллерия ВСУ масштабно отрабатывают Херсонскую область. ВСУ продолжает усиливать давление в Херсонской области. 




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Источник: https://minfin.com.ua
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