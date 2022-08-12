От холода до жары: в субботу погода в разных частях Украины будет кардинально отличаться - подробности

Завтра (13 августа) Украину ожидают температурные контрасты. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.

Погода в Украине

"Начнем от свежайшего воздуха в западных областях Украины, ожидается +20+25 градусов. Нет, даже начнем с Карпат – там завтра +10+16 градусов", — Диденко.

В тоже время в северных и центральных областях Украины +25+29 градусов. В Полтавской области, в Кропивницком с районами и в Сумской области +27+30 градусов. А в южной части Украины синоптик прогнозирует уже +28+33 градуса.

"И полный разворот термического веера – на востоке предполагается в пятницу +30+35 градусов", — пишет Диденко.

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