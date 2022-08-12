Влияние санкций на экономику РФ: как можно усилить болезненные экономические последствия вторжения

Вторжение в Украину отбросило российскую экономику на четыре года, повлекши за собой один из самых продолжительных спадов в истории страны, сообщает Bloomberg. Согласны ли эксперты с приведенными данными? Как можно усилить болезненные экономические последствия вторжения для страны-агрессора? Об этом они рассказали журналистам портала "Комментарии".

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Инвестиционный банкир Сергей Фурса рассуждает так:

"К сожалению, российскую экономику всё еще спасают доходы от экспорта нефти. Санкции еще не заработали, цены высокие – и это позволяет бюджету РФ выдерживать давление".

По мнению эксперта, любое ограничение доходов от продажи нефти – крайне важно, чтобы удар по агрессору был сильнее.

Политический и экономический эксперт, глава благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок отмечает:

"Строить сейчас какие-то прогнозы – кого и на сколько отбросит назад в экономическом смысле эта война – дело неблагодарное. Я помню дискуссию касательно санкций еще в 2014 году. Какие они якобы эффективные. Но как-то так получилось, что примерно с 2017-го, на фоне "эффективных санкций", российский ВВП начал расти. Понятно, что в сравнении с 2013-м (более 2 трлн долларов), до захвата россиянами Крыма и части Донбасса, он был меньшим, но потом начал набирать. Так что все эти падения, проценты – манипулятивны".

Вопрос, акцентирует эксперт, в финансовой способности РФ обеспечивать войну. Валерий Клочок считает, что мир должен понять – главным источником доходов у России является продажа нефти (основное), газа и (в меньшей степени) угля.

"Туда и надо бить, о чем постоянно говорит украинская власть. Поддерживаю также ее идею у власти о необходимости введения визовых санкций против всех россиян. Это создаст дополнительные инструменты для влияния на Кремль. Но основной упор – энергоносители", – подчеркивает эксперт.

По его словам, с 24 февраля от продажи энергоносителей госбюджет страны-агрессора получил свыше 80 млрд долларов.

"Европа, вроде бы, с 10 августа отказалась от закупок российского угля. Но почему этого не было сделано раньше? Почему мир до сих пор фактически спонсирует российскую агрессию против Украины, закупая у РФ нефть и газ? Да, происходит сокращение закупок. Да, Россия вынуждена сокращать добычу углеводов. Да, безработных россиян стало больше. Но бюджет страны-агрессора продолжает получать от продажи энергоносителей огромные деньги", – отмечает Валерий Клочок.

А нефтяные санкции (и то не тотальные) начнут действовать лишь с декабря. Зная это, Южная Европа сейчас активно закупает российскую нефть и нефтепродукты.

"Что касается падения отдельных отраслей экономики, включая машиностроение, — это, конечно, есть. Но в общей структуре экономики РФ их часть очень мала. И никоим образом не является серьезным тормозом экономических процессов страны-агрессора, – поясняет эксперт. – Социальная составляющая, которая могла бы изменить ситуацию (потеря рабочих мест, уменьшение зарплат – речь примерно о 9 млн россиян), конечно, позитив. Но в РФ проживает более 140 млн человек. И пока мы не видим, чтобы те некритичные потери, которые несут россияне, способствовали формированию у них иных взглядов на войну, нежели превалирующие – поддерживающие ее".

Валерий Клочок резюмирует: пока мир не осознает необходимости введения реально мощных секторальных санкций против российской энергетики, толку не будет. Определенные процессы происходят, но их абсолютно недостаточно, чтобы изменить захватническую политику России.

Доктор экономических наук, генеральный директор группы компаний Advanter Group Андрей Длигач считает важными следующие шаги для повышения эффективности санкций.

1. Расширение персональных санкций до 10 000 человек, что ускорит разрушение вертикали власти в России.

2. Усилить вторичные санкции на компании и страны, помогающие России избегать уже введенных санкций.

3. В таких условиях, отмечает Андрей Длигач, можно говорить о постепенном введении газового и нефтяного эмбарго в течение 2023 года. Он уверен, что даже план введения тотального эмбарго будет разрушать российскую экономику.

4. Завершение введения финансовых санкций – расширение их на другие финансовые учреждения России.

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