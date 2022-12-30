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Ночью россияне атаковали дронами-камикадзе ряд областей: подробности

Силы ПВО отбили вражеские беспилотники в Запорожской, Днепропетровской, Киевской областях

сегодня, 07:10
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Автор:

Кравцев Сергей

Ночью 30 декабря страна-агрессор предприняла попытку очередного террора мирного населения. В этот раз направив на три области Украины иранские беспилотники. Были атакованы Днепропетровская, Запорожская и Киевский области. Только в небе над Днепропетровской и Запорожской областями силы обороны сбили 10 ударных дронов. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает ВК "Восток".

Ночью россияне атаковали дронами-камикадзе ряд областей: подробности

ВСУ. Фото: из открытых источников

"Ночью авиацией и зенитными ракетными подразделениями ПвК "Восток" во взаимодействии с противовоздушной обороной Сухопутных войск уничтожено 9 БПЛА типа Шахед и 1 Марлин в Днепропетровской и Запорожской областях" – говорится в сообщении ВК "Восток".

Также глава военной администрации Киевской области Алексей Кулеба сообщил у себя в Телеграмм, что Россия снова пыталась ударить по объектам инфраструктуры Киевщины, но, по предварительным данным, "попаданий нет".

В Киевской области силы ПВО сработали на отлично, отбили все атакующие беспилотники. Предварительно, попаданий нет.

Кулеба добавил, что на местах сбивания работают экстренные службы.

Читайте также на портале "Комментарии" — секретарь СНБО Алексей Данилов ответил на заявления главы МИД РФ Лаврова и путинского пресс-секретаря Пескова с требованиями передать россиянам контроль над территориями Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей Украины. Данилов посоветовал кремлеспикерам выйти из состояния информационного бреда. И подчеркнул, что "реалии рф – это позор, поражение и ее развал". Какова вероятность такого развития событий в будущем году? Журналисты "Комментариев" с этим вопросом обратились к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — сразу после ракетной атаки Россия запустила по Украине Шахеды.



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Источник: https://www.facebook.com/pvkshid
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