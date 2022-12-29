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Ракеты закончились: Россия запустила по Украине Шахеды

После ракет РФ запустила по Украине дроны

сегодня, 10:35
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Автор:

Кравцев Сергей

Вслед за ракетами в четверг, 29 декабря, Россия атаковала территорию Украины дронами-камикадзе. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

Ракеты закончились: Россия запустила по Украине Шахеды

Беспилотники. Фото: из открытых источников

"С ракетами у мамкиных террористов как-то не сильно клеится – запустили с севера еще мопеды. Ну-ну", — написал Виталий Ким.

Напомним, 29 декабря утро в Украине началось с масштабной воздушной тревоги. Украинцев предупреждают об опасности ракетных ударов. По информации советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, страна-агрессор выпустила по Украине 120 ракет в несколько волн. 

Также издание "Комментарии" сообщало — российский диктатор Владимир Путин подписал указ о мерах в ответ на введение потолка цен на российскую нефть. Соответствующий документ запрещает поставки нефти поставлять нефть присоединившимся к ценовому эмбарго странам. Тем временем украинская власть пытается снизить риски новых ударов по нашей энергосистеме, принимая разнообразные решения, но предупреждая, что угроза массовых ракетных ударов остается. Какие главные энергетические итоги уходящего года – для Украины и России? Чего можно ожидать в новом году? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://t.me/mykolaivskaODA/3870
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