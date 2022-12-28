Главные энергетические итоги года: с чем Украина и Россия вступают в 2023-й

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ о мерах в ответ на введение потолка цен на российскую нефть. Соответствующий документ запрещает поставки нефти поставлять нефть присоединившимся к ценовому эмбарго странам. Тем временем украинская власть пытается снизить риски новых ударов по нашей энергосистеме, принимая разнообразные решения, но предупреждая, что угроза массовых ракетных ударов остается. Какие главные энергетические итоги уходящего года – для Украины и России? Чего можно ожидать в новом году? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Энергосети Украины. Фото: из открытых источников

Россия фактически потеряла европейский нефтяной рынок

Гендиректор ООО "Нефтегазстройинформатика", председатель экспертного совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский рассуждает так:

"Для Украины, если говорить об энергетике, следует отметить два серьезных момента. Первое – несмотря на восемь массированных ракетных атак на нее, наша энергосистема продолжает работать, действовать, выполнять свои функции. Всё это – благодаря мужеству, знаниями, умению украинских энергетиков. Были, конечно, определенные просчеты. И всё же – таких целенаправленных атак на энергетику никогда ранее не было. Но мы устояли. Второе – несмотря на тяжелейшие военные условия, на атаки, обстрелы, газодобывающая промышленность Украины не существенно сократила добычу. Государственные и частные компании продолжают добывать газ, бурить новые скважины".

Что касается России, то она, по словам эксперта, фактически потеряла европейский нефтяной рынок.

"Даже поставки нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" не меняют картины в целом. Такая же перспектива по газовому рынку. Это не будет быстро, тут вопрос сложнее. Но на протяжении двух-трех лет РФ потеряет и газовый рынок Европы, – прогнозирует Леонид Униговский. – Со всеми вытекающими…".

Несмотря на все сложности объединенная энергетическая система Украины сохраняет свою целостность

Специалист по госполитике в топливно-энергетическом комплексе, доктор наук по государственному управлению Геннадий Рябцев считает, что для России существуют краткосрочные и долгосрочные результаты уходящего года.

"К краткосрочным результатам следует отнести сверхдоходы, полученные РФ, благодаря появлению в нефтяных котировках "военной премии". Федеральный бюджет страны-агрессора был рассчитан, исходя из средней цены Urals 44,2 доллара за баррель. Реально же эта марка торговалась значительно выше (иногда до 70 долларов за баррель). А несовершенство газового рынка в Европе позволило в начале года получить сверхдоходы и от торговли российским газом. Цены на него там в 5-7 раз превышали цены на Американском континенте", – поясняет эксперт.

Однако в дальнейшем, уверяет он, рассчитывать на сверхдоходы РФ уже не приходится. И это уже – стратегические последствия.

"Сокращение поставок трубопроводного газа в Европу, введение эмбарго на поставки российских нефти, нефтепродуктов и угля лишают страну-агрессора основных рынков. Дополнительному ограничению доходов будет способствовать и введение предельных цен ("потолка" цен) на нефть и природных газ. И если в следующем году доходы от продажи углеводородов еще будут наполнять федеральный бюджет, то дальнейшие перспективы для экономики России – печальны. Сокращение объемов экспорта неминуемо приведут к снижению объемов добычи – примерно на треть по нефти и на 15-20% по газу. Пропорционально сократятся и поступления в бюджеты всех уровней. Фактически, РФ превращается из основного игрока нефтегазового рынка в государство, вынужденное искать по миру потребителей для своего сырья", – подчеркивает Геннадий Рябцев.

Что касается Украины, то, акцентирует эксперт, энергетические итоги года предопределила российская агрессия.

"Были повреждены практически все крупные электростанции, остановлены (в том числе из-за обстрелов) нефте- и газоперерабатывающие предприятия. Серьезно пострадала энергетическая инфраструктура. Сохраняется дефицит мощности, а импорт нефтепродуктов может осуществляться лишь через нашу западную границу. Несмотря на это, объединенная энергетическая система Украины сохраняет свою целостность, – акцентирует Геннадий Рябцев. – Восстановление энергетических объектов сопровождается их обновлением. А логистика поставок нефтепродуктов уже отработана. Проблемы на энергетических рынках сохраняться до окончания войны. Обстрелы энергетической инфраструктуры продолжаться. Но послевоенные перспективы Украины выглядят намного лучше, чем российские".

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