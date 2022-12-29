Распад и поражение России в 2023-м году: какая вероятность

Секретарь СНБО Алексей Данилов ответил на заявления главы МИД РФ Лаврова и путинского пресс-секретаря Пескова с требованиями передать россиянам контроль над территориями Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей Украины. Данилов посоветовал кремлеспикерам выйти из состояния информационного бреда. И подчеркнул, что "реалии рф – это позор, поражение и ее развал". Какова вероятность такого развития событий в будущем году? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Как скоро наступит распад России – будет зависеть от хода российско-украинской войны

Руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа Сергей Стуканов считает, что распад России с исторической точки зрения – неизбежен.

"Это империя, задержавшаяся во времени и оттягивающая свой конец, – поясняет он. – Однако прогнозировать, что это произойдет уже в следующем году, я не возьмусь. Ключевым образом это будет зависеть от хода российско-украинской войны".

Если Украина получит от стран Запада достаточное количество оружия, чтобы освободить оккупированные территории (по крайней мере – материк), то это, уверен эксперт, станет потрясающим ударом для Путина и его режима в России.

"При таком сценарии РФ окажется на грани поражения в войне, что повлечет за собой внутриполитический кризис, – подчеркивает Сергей Стуканов. – Понимают ли это в Кремле? Безусловно, они боятся такого сценария. Если год назад они об этом даже не думали, то сейчас реально опасаются – и во что бы то ни стало будут пробовать его избежать. Проводить мобилизацию, бросать на смерть сотни тысяч россиян. Думаю, первая половина года будет решающей. Она покажет: фронт остановился или ВСУ смогут продемонстрировать динамику".

Пока все выглядит так, что обе стороны "упрутся рогом" – и будут гибнуть десятки, а то и сотни тысяч человек

Глава правления Аналитического центра "Донбасский институт региональной политики", соучредитель в Гуманитарной организации "Ответственные граждане" Энрике Менендес поделился следующим мнением:

"С моей точки зрения, что Песков, что Данилов – несут мало ответственности за свои слова. А из-за их слов гибнут тысячи человек – и военных, и гражданских. И хоть в этот раз, по сути, сказал Данилов всё правильно, ранее, до начала российского вторжения, он наговорил такого, что…".

Энрике Менендес признался, что не видит перспективы окончания войны в новом году. Соответственно – не видит перспектив поражения или развала России.

"Пока всё выглядит так, что обе стороны "упрутся рогом" – и будут гибнуть десятки, а то и сотни тысяч человек. Всё, что говорят и украинские, и российские политики, лишь ухудшает ситуацию. В данный момент Киев и Москва недоговороспособны. Правда, конечно, на нашей стороне, мы защищаем своё. Но понимаем, но иногда даже людям, которые воюют на линии фронта, хочет понимать перспективу, – подчеркивает эксперт. – Пока наиболее мудрое, что я прочитал в последние несколько дней от украинских топ-спикеров, это слова руководителя Главного управления нашей разведки – Буданова. Он признал, что ситуация для обеих сторон – патовая. То есть, на поля боя никто не может добиться явного преимущества и просто идет взаимное истребление".

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