Неофициальное трудоустройство собираются узаконить: чего ждать украинцам

Украинские фрилансеры могут вскоре оказаться принудительно записанными в официальный штат компании. Такие последствия будет иметь правительственный законопроект №5054 о новых критериях трудовых отношений, если его примет Рада. Эксперты оценили для издания "Комментарии" подобные инициативы власти.



Фриланс в Украине могут узаконить. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

Требования законопроекта противоречат друг другу

Экономический эксперт, координатор гражданской инициативы "Рух бізнесу України" Андрей Гарнат подчеркивает, что снова под эгидой детенизации рынка труда правительство вместо поощрения создания новых рабочих мест пытается действовать неинтеллектуальным карательным методом. А именно — законопроектом №5054, предусматривающим принудительное отношение фрилансеров и аутсорсерам к штату компании.

"Традиционная особенность рынка услуг (а это и рынок креативной, игровой, программной индустрий и т.д.) заключается в том, что на нем часто встречается бизнес модель, когда под проекты привлекаются специалисты на аутсорсе, т.к. брать в штат внешних специалистов под каждый отдельный проект (которые не редко бываю разовые и скоротечные) экономически нецелесообразно", — поясняет Андрей Гарнат.

Эксперт считает, что сами требования законопроекта не только противоречат логике и здравому смыслу, но и друг другу.

"К примеру — "работа выполняется, когда она есть" и тут же "минимально оплачивается 32 часа в месяц, независимо были ли поставлены задачи". Странным выглядит и такой регламентирующий пункт: "только 10% от общего штата сотрудников могут использовать нефиксированное рабочее время". Нередко, в зависимости от объема проекта, количество внешних привлеченных специалистов на определенном этапе его реализации может превышать штатных сотрудников", — говорит Гарнат.

Эксперт акцентирует и на том, что законопроект №5054 вносит дополнительное усложнение в учет и отчетность, что никоим образом не создает условия ни для детенизации, ни для открытия новых рабочих мест, ни для повышения заработных плат.

"Чиновники до сих пор не осознают простое правило: чем сложнее система и чем она дальше от экономической целесообразности для всех субъектов процесса, тем ниже вероятность ее выполнения", — резюмирует Андрей Гарнат.

Государство не ищет первоисточники проблемы

Финансовый эксперт, экономист Алексей Кущ называет любимой "фишкой" нынешней власти желание пошерстить теневой сектор труда, не вникая в суть проблемы.

"Понятно желание выявить тех людей, которые, по мнению государства, пропали с радаров налоговой службы. Тема не новая. Всё в парадигме битвы с теневой экономикой. Вот только давление — налоговое, административное, регуляторное — со стороны государства как раз-таки и приводит к тому, что население массово уходит в теневой сектор", — утверждает эксперт.

При этом, говорит Алексей Кущ, уровень налогового пресса в государстве растет, перераспределяясь на легальный бизнес.

"Приводит это всегда к тому, что в один прекрасный (на самом деле — совсем не прекрасный) момент государство оказывается у разбитого корыта. Как сейчас Украина, где из 17 млн работоспособного населения штатными работниками числится лишь 7 млн. Каждый год количество штатных работников уменьшается — от 500 тысяч до 1 миллиона. Но государство вместо того, чтобы найти первопричины ситуации (огромные налоги, зарегулированность, коррупция, проблема с защитой своих прав) заводит детскую считалочку "раз, два, три, четыре, пять — я иду искать". И ищет, кого бы еще "раскуркулить". Теперь вот нацелились на фрилансеров и аутсорсеров".

Алексей Кущ не спорит с тем, что некоторые украинцы являются не настоящими ФОПами. Как, к примеру, водители в ряде компаний, которые не получают зарплату, а работают как ФОПы. Большой сегмент и тех, кто на аутсорсе выполняет заказы, полученные как внутри страны, так и внешние.

"Они вроде как в Украине, но зарплаты получат из внешних источников. Соответственно, не платят налогов. Такой внутренней трудовой миграцией, по разным данным, охвачено около 250 тысяч человек. И это имеет тенденцию к росту", — отмечает эксперт.

По мнению Алексея Куща, все изменения нацелены на то, чтобы выявлять таких фрилансеров, заставлять компании принимать их в штат, платить налоги. При этом у нас ЕСВ, подоходный налог военный сбор суммарно "съедают" около 41,5% зарплаты.

"То есть, почти половину заработанного приходится отдавать государству. Естественно, никого это не устраивает, особенно при нашем уровнем жизни. А потому, если подобные "реформы" будут продолжаться, нас ждет еще большая тенизация. Даже серые сегменты экономики станут теневыми, бизнес будет уходить за рубеж, новые схемы уклонения от налогов", — прогнозирует эксперт.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали о возможных опасностях, ожидающих украинцев при трудоустройстве за границей.

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