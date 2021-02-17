Неофициальное трудоустройство хотят узаконить: чем это грозит

Фрилансеров могут принудительно записать в штат компании. Именно такие последствия будет иметь правительственный законопроект №5054 о новых критериях трудовых отношений, сообщает нардеп Ярослав Железняк. Подобное решение способно принести много неудобств как работникам, так и работодателям. Эксперты оценили проекта закона по просьбе издания "Комментарии".

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Нынешний законопроект находится в информационном вакууме

Председатель совета в Институте налоговых реформ, вице-президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Елена Хотенко считает предлагаемые изменения в трудовое законодательство вредными как для отдельных сотрудников, так и в целом для бизнеса и государства.



"Если законопроект примут, пострадают много видов предпринимательской деятельности, а также компании, которые использует сервис-платформы, мобильные приложения, чтобы привлекать на договорных отношениях людей с целью выполнения определенных работ. Речь, к примеру, об Uber, Uklon, о службах доставки Raketa, Glovo. Понятие трудовых отношений четко не установлено. Потому они могут трактоваться, как обозначено в данном законопроекте, что сотрудником считается то лицо, которое выполняет работы в интересах другого лица (работодателя). Таким образом, даже те сотрудники, которые не выходят в штат компании (к примеру, водители Uklon, которые просто используют мобильное приложение, но действуют в условиях жесткого договора между организаторами платформы, подписывают соответствующие документы и платят за услугу заказа), могут быть отнесены к категории сотрудников компании. И перейти на трудовые отношения", — поясняет Елена Хотенко.

Эксперт отмечает, что понимает желание правительства (законодателей) минимизировать риски скрытой трудовой деятельности. И увеличить количество сотрудников, которые официально трудоустроены, разрушив возможные схемы уклонения от уплаты налогов.

"Но при этом законопроект не может быть в вакууме. Не может быть отделен от реальных процессов, от экономики. Нужно учитывать новые формы трудовых договоров, трудовых отношений, перемен, которые происходят в современном мире. Нельзя предоставлять право инспекторам трактовать по своему мнению любые трудовые отношения. Такие изменения не принесут пользы никому. Ни сотрудниками, ни компаниями, ни бизнесу, ни государству", — уверена Елена Хотенко.

Она подчеркивает, что много компаний не имеет своих кадровиков — и нанимают сотрудников, которые занимаются GR-технологиями. И это эффективно. Есть водители, которые не работают на компанию-перевозчика, находя через мобильные приложения себе дополнительный заработок. Есть студенты, которые не работают официально, а через систему мобильных приложений ищут себе заработок в виде службы доставки.

"В этом нет ничего плохого. И приравнивать их к наемным работникам — бессмысленно и безответственно, — считает Елена Хотенко. — Одной из причин, почему бизнес ищет такие формы консалтинговых взаимоотношений или фриланса — то, что объектом налогообложения является минимальная зарплата. Ее устанавливает законодательство. Сейчас — 6 тысяч гривен. Если бизнес нанимает за 2-3 тысячи на фриланс специалиста, который выполняет определенные объем работ, то платят именно за этот объем — по договору. А если бы это был нанятый сотрудник, ему пришлось бы платить не менее 6 тысяч".

По мнению эксперта, то, что налоговое законодательство не дает возможности перечислять налоги и сборы с реальной оплаты труда сотрудника, приводит к тому, что бизнес ищет выходы из этой ситуации.

"Такие противоречия, неразумный подход к трудовому законодательству будут до тех пор, пока у нас не произойдет ряд изменения в Трудовом кодексе и Налоговом кодексе. Нужно в комплексе решать вопросы, сбалансировать интересы и работников, и работодателей, и державы. А предлагаемый законопроект декларирует однобокий подход и является вредным", — резюмирует Елена Хотенко.

Законопроект уничтожит предпринимателей, оказывающих услуги

Эксперт экономических программ Украинского института будущего Даниил Монин отмечает, что законопроект №5054 подается под соусом приближения к Евродирективам. При этом, по его словам, он уже пять лет слышит о "семи признаках трудовых отношений".

"Сначала такую тему лоббировала некая Немецкая консалтинговая группа. Потом, два года назад, текст "7 положений" был утвержден Минсоцполитики. И вот сейчас Министерство экономики подало такой проект. Если по сути, то законопроект просто хочет уничтожить как класс частных предпринимателей, оказывающих услуги. Ведь как минимум 2 условия из 7 актуальны для любого ФЛП, оказывающего услуги", — подчеркивает Даниил Монин.

Среди таких он называет прописанное в проекте закона "личное исполнения лицом работы по конкретной квалификации, профессии, должности по поручению и под контролем лица, в интересах которого выполняются работы; систематическая выплата лицу, выполняющему работу, вознаграждения в денежной и / или натуральной форме".

По мнению эксперта, с учетом пункта "во время установления наличия трудовых отношений, кроме признаков, предусмотренных частью первой настоящей статьи, могут присутствовать другие признаки с учетом специфики деятельности физических и юридических лиц, в пользу (в интересах) которых выполняется работа", можно говорить о вольной трактовке моментов, прописанных в документе.

"Итог однозначный — Гетманцев (глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев — ред.) будет рукоплескать. Он давно хотел уничтожить ФЛП. А тут даже не его руками делается это, — отмечает Даниил Монин. — Считаю данный законопроект крайне вредным для экономики. Он приведет к отъезду за границу не только программистов, а и уходу в тень других специальностей умственного труда. Особенно забавно эти требования видятся в применении к грантовым экспертным организациям, которые все работают по такой схеме".

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