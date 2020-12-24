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Главная Новости Общество работа и карьера Эксперты назвали пять схем обмана при трудоустройстве
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Эксперты назвали пять схем обмана при трудоустройстве

Схемы обмана постоянно совершенствуются

сегодня, 15:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Каждый человек хочет найти хорошую, высокооплачиваемую работу, но сделать это не так уж просто. Некоторые люди соглашаются на сомнительные предложения, ищут помощи в посредников, не понимая, что могут попасть на удочку мошенников. Какие же существуют схемы обмана при трудоустройстве?

Эксперты назвали пять схем обмана при трудоустройстве

способы обмана при устройстве на работу / фото: depositphotos

Схема № 1. Гарантированное трудоустройство

Звучит заманчиво, но на деле оказывается не все так просто. Например, соискателю предлагают за деньги пройти специальный курс или тренинг, после которого он 100% будет принят на работу. Человек оплачивает, а после липовый работодатель исчезает и не берет трубку. В конечном результате, нет ни денег, ни работы.  

Схема № 2. Плата за вакансии

Мошенники выдают себя за рекрутинговые агентства или коммерческие фирмы и за деньги помогают человеку якобы найти работу. Но взамен кандидат получает вакансии, которые и так есть в открытом доступе: на сайтах, в социальных сетях и т. д. А может быть и так, что человека и вовсе отправят в несуществующую компанию на собеседование. Поэтому, не стоит платить за "доступ к вакансиям". 

Схема № 3. Легкая работа на дому, за которую сулят зарплату айтишника

В интернете или газетах можно найти множество объявлений, например, собирать ручки, клеить марки, конверты, что-то сортировать и т.д. Но прежде, чем получить товар, клиент должен за него заплатить, а деньги ему якобы вернут после сделанной работы, еще и с процентами. Но в итоге, ваш товар могут просто не принять или сказать, что он бракован, чтобы вы купили дополнительные материалы. А возможно мошенники и вовсе пропадут с вашими деньгами. 

Схема № 4. Платные звонки и смс

Эксперты говорят, что не стоит "вестись" на вакансию, в которой не указана контактная информация работодателя. Например, чтобы связаться с представителем компании вам нужно отправить смс вместо резюме или сделать звонок, но, когда вы отправите или позвоните, с мобильного устройства будут сняты все деньги. Либо вам нужно зарегистрироваться на сайте, а для этого нужно отправить смс по какому-то номеру — все это уловки мошенников.

Схема № 5. Сначала документы — потом работа

Свершилось, вам позвонили и пригласили на работу в известную компанию! И просят выслать копию паспорта или других документов с персональными данными, а взамен присылают для подписи договор о трудоустройстве. Задумайтесь, не пахнет ли от такого предложения обманом. Ведь это соглашение может оказаться документом на кредит в банке. Никогда не предоставляйте документы, личную информацию потенциальному работодателю, пока не будете уверены, что все официально, внимательно читайте бумаги перед подписанием.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, сколько украинцев трудоустроены неофициально.


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Источник: https://www.work.ua/ru/articles/jobseeker/2484/
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