Легко ли устроиться на работу к Илону Маску: нужно всего три минуты

Польский журналист Матеуш Мадейский решил попытаться устроиться на гигафабрику Tesla в Германии. Как уверяет Мадейский, это было очень легко – собеседование длилось всего три минуты. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Business Insider.

Илон Маск на открытии гигафабрики Tesla в Берлине. Фото из открытых источников

В марте 2022 года в Германии открылась гигафабрика Илона Маска вблизи польской границы, чтобы привлекать дешевую рабочую силу из этой страны. Матеуш Мадейский увидел несколько объявлений в интернете о потребностях рабочих на заводе Tesla и решил провести эксперимент по трудоустройству в компанию. Поляк думал, что это будет сложный процесс, но все оказалось совсем не так.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Во время телефонного звонка в Tesla, сотрудница спросила, знает ли Мадейский немецкий, журналист утвердительно ответил, что знает язык на разговорном уровне. Поляк ожидал, что это только начало разговора, но оказалось, что следующей фразой от рекрутерки стал вопрос о том, когда Матеуш может выйти на работу.

"Я прошел процесс найма, и меня даже не спросили о моем опыте работы в автомобильной промышленности. Рекрутеров это не волновало", — сообщает журналист.

Матеуш Мадейский отмечает, что компания Tesla предлагает зарплату в 1,9 тыс. евро (около 75 тыс. грн).

"С польской точки зрения, это хорошая зарплата. А с немецкой? Ну, можно сказать, что Tesla не может платить меньше. С октября минимальная зарплата в этой стране составляет 12 евро в час. Условия для поляка очевидно неплохие. Однако, учитывая стандарты немецкого автомобилестроения, они просто ужасающие", — говорит Мадейский.

Польский журналист утверждает, что фабрика в Германии не принесла успеха Илону Маску, ведь из 12 тыс. мест на заводе, работают только 9 тыс. Компания каждую неделю нанимает около 200-300 человек, однако из-за плохих условий труда многие увольняются после короткого периода работы .

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что правительство США разговаривало с Илоном Маском о блокировании Starlink в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, как изменился уровень доходов украинцев с начала войны.