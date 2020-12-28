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Кто в зоне риска: профессии, которые могут стать ненужными в ближайшие 10 лет

Эксперт назвал три профессии

сегодня, 21:50
Автор:

Любовь Блажко

Специалисты перечислили профессии, которые могут оказаться менее востребованными на следующие 10 лет. Информацией об этом поделился президент сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров.

Кто в зоне риска: профессии, которые могут стать ненужными в ближайшие 10 лет

Робота. Фото: golos.ua

Согласно словам эксперта, в этот список попали бухгалтеры, таксисты, водители-дальнобойщики, пишут "Известия".

Это будет связано с тем, что сейчас происходит массовый переход на электронный документооборот, поэтому спрос на бухгалтеров постепенно будет снижаться. Что касается водителей, то в ближайшем будущем все новые грузовые автомобили, которые будут сходить с конвейера, либо уже сейчас предусматривают возможность переоборудования для беспилотной эксплуатации, либо такая возможность всеми производителями будет реализована в скором времени, сказал специалист. 

Также Захаров добавил, что совсем скоро в этой зоне риска могут оказаться представители и других профессий. Например, преподаватели иностранных языков. Связано это будет с тем, что изучение языка для большинства пользователей является чем-то вроде хобби, а одновременно с этим повышается эффективность электронных сервисов для перевода.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, профессии, которые точно будут востребованными после карантина. Уходящий год для всех людей на планете стал полной неожиданностью, потому что пандемия коронавируса заставила смириться с новой реальностью и соблюдать новые карантинные правила. Как бы там ни было, а рано или поздно карантин все равно закончится, поэтому о дальнейших действиях стоит подумать уже сейчас. 

Многим компаниям пришлось адаптироваться, а это значит, что появились новые профессии, которые точно будут актуальны в ближайшем будущем. Давайте скорее узнаем, о каких именно вакансиях идет речь. 


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Источник: https://golos.ua/news/1460041
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