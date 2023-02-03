Кто из украинцев в 2023 останется без заработанных пенсий

В 2023-м больше трети наших соотечественников, которым исполнилось 60 лет, не смогут получить заработанное. На пенсии они могут рассчитывать только после того, как проработают еще от 3 до 5 лет. Постепенное повышение требований к стажу для выхода на заслуженный отдых становится обыденностью. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет сайт "Обозреватель".

Деньги. Фото из открытых источников

Издание отмечает, средний стаж "новых" пенсионеров стремительно уменьшается. Если с 2018-го по 2021-й требования для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, выполняло абсолютное большинство, то постепенно до 60% украинцев не сможет соответствовать критериям.

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Полномасштабная война ситуацию ухудшила. Около трех миллионов украинцев потеряли официальный заработок. Они не платят взносы в Пенсионный фонд (либо находятся в отпуске за собственный счет, либо уволены), поэтому стаж им не засчитывают.

Пенсионная система в Украине уже давно нуждается в реформировании. Есть три больших якоря, которые тянут на дно: большой уровень теневой занятости, зарплаты в конвертах (и низкий уровень зарплат) и демографический кризис. Каждый из этих факторов за время полномасштабной войны только укрепился. Ситуация близка к критической.

Сейчас по данным Пенсионного фонда взносы на пенсию делают всего 10,7 млн украинцев. И это при том, что пенсии получают те же 10,7 млн человек. Сейчас средняя пенсия составляет 4766 грн. Чтобы обеспечить такую цифру, средняя зарплата в Украине должна составлять более 21,6 тыс. грн.

Еще в 2017-м в Украине приняли пенсионную реформу. Благодаря этому ввели ежегодное осовременивание пенсий, а еще ужесточили требования для того, чтобы вовремя выходить на заслуженный отдых. В этом году нужно 30 лет стажа, чтобы выйти на пенсию в 60 лет. От 15 до 20 лет стажа хватит для того, чтобы выйти на пенсию в 65 лет. И от 20 до 30 лет – в 63 года.

Проблема заключается в том, что украинцы в среднем выходят на пенсию, имея 32 года стажа, рассказывает старший научный сотрудник Института демографии и социсследований Лидия Ткаченко. "Никаких новых расчетов мы не делали. Насколько я помню, средний стаж, с которым украинцы выходят на пенсию, – это 32 года", – рассказывает ученая. Даже при оптимистичном сценарии с 2025-го у большинства 60-летних украинцев не будет хватать стажа для того, чтобы выходить на пенсию вовремя. В 2017-м



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