logo

BTC/USD

23422.54

ETH/USD

1641.17

LTC/USD

98.37

USD/UAH

39.90

EUR/UAH

43.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество работа и карьера Кто из украинцев в 2023 останется без заработанных пенсий
commentss НОВОСТИ Все новости

Кто из украинцев в 2023 останется без заработанных пенсий

Некоторых украинцев ждет критическая точка, которая многих оставит без выплат

сегодня, 10:30
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

В 2023-м больше трети наших соотечественников, которым исполнилось 60 лет, не смогут получить заработанное. На пенсии они могут рассчитывать только после того, как проработают еще от 3 до 5 лет. Постепенное повышение требований к стажу для выхода на заслуженный отдых становится обыденностью. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет сайт "Обозреватель".

Кто из украинцев в 2023 останется без заработанных пенсий

Деньги. Фото из открытых источников

Издание отмечает, средний стаж "новых" пенсионеров стремительно уменьшается. Если с 2018-го по 2021-й требования для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, выполняло абсолютное большинство, то постепенно до 60% украинцев не сможет соответствовать критериям.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Полномасштабная война ситуацию ухудшила. Около трех миллионов украинцев потеряли официальный заработок. Они не платят взносы в Пенсионный фонд (либо находятся в отпуске за собственный счет, либо уволены), поэтому стаж им не засчитывают.

Пенсионная система в Украине уже давно нуждается в реформировании. Есть три больших якоря, которые тянут на дно: большой уровень теневой занятости, зарплаты в конвертах (и низкий уровень зарплат) и демографический кризис. Каждый из этих факторов за время полномасштабной войны только укрепился. Ситуация близка к критической.

Сейчас по данным Пенсионного фонда взносы на пенсию делают всего 10,7 млн украинцев. И это при том, что пенсии получают те же 10,7 млн человек. Сейчас средняя пенсия составляет 4766 грн. Чтобы обеспечить такую цифру, средняя зарплата в Украине должна составлять более 21,6 тыс. грн.

Еще в 2017-м в Украине приняли пенсионную реформу. Благодаря этому ввели ежегодное осовременивание пенсий, а еще ужесточили требования для того, чтобы вовремя выходить на заслуженный отдых. В этом году нужно 30 лет стажа, чтобы выйти на пенсию в 60 лет. От 15 до 20 лет стажа хватит для того, чтобы выйти на пенсию в 65 лет. И от 20 до 30 лет – в 63 года.

Проблема заключается в том, что украинцы в среднем выходят на пенсию, имея 32 года стажа, рассказывает старший научный сотрудник Института демографии и социсследований Лидия Ткаченко. "Никаких новых расчетов мы не делали. Насколько я помню, средний стаж, с которым украинцы выходят на пенсию, – это 32 года", – рассказывает ученая. Даже при оптимистичном сценарии с 2025-го у большинства 60-летних украинцев не будет хватать стажа для того, чтобы выходить на пенсию вовремя. В 2017-м 

Читайте также на портале "Комментарии" — аналитики Института изучения войны рассказали, выполнит ли Шойгу приказ Путина – захватить Донбасс к марту.                                                                                                                                 

Также издание "Комментарии" сообщало — Генштаб: авиация ВСУ мастерски разгромила четыре района сосредоточения россиян.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.obozrevatel.com/economics/analytics-and-forecasts/na-pensii-ne-zarabotaet-bolshinstvo-ukraintsev-zhdet-kriticheskaya-tochka-kotoraya-mnogih-ostavit-bez-vyiplat.htm
Теги:
comments

Обсуждения

kess

сегодня, 10:46

Розпродаж! Норвежська Термобілизна для українських холодів (лише 690 грн.)------> https://e.vg/ntech

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!