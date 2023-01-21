Когда состоится следующий Рамштайн и о передаче какой техники будет идти речь

20 января прошла очередная встреча на военной базе Рамштайн, но на следующий день министр обороны Украины Алексей Резников объявил, когда состоится следующая встреча. В то время как Офис президента назвал о какой военной технике будут говорить на встрече министров обороны в Германии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на " ТСН".

Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото из открытых источников

20 января на американской авиационной базе Рамштайн в Германии прошла встреча 50 стран, являющихся союзниками Украины и помогающих противостоять против российской агрессии. По итогам встречи Украина не смогла убедить Олафа Шольца предоставить танки, однако, кроме танков, союзники выделили значительное количество военной техники и боеприпасов.

21-го дня представитель Офиса президента Украины Андрей Сибига во время телемарафона сообщил, что на следующей встрече контактной группы в Рамштайне будут обсуждать передачу авиационной техники для Украины.

"Сегодня президент во время своего выступления это озвучил, что следующий "Рамштайн" будет авиационным", — сказал Сибига.

Кроме того, Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что следующая встреча союзников Украины в Германии состоится в середине февраля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что президент Украины Владимир Зеленский подверг критике канцлера Германии Олафа Шольца за нежелание поставлять танки на фронт.

Также "Комментарии" писали, что журналисты заметили коррупционную схему с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Как сообщают расследователи, оказывается, что Минобороны заключило контракт на закупку питания для военных по ценам в 2-3 раза выше рыночных.

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