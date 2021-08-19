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Какие профессии в Украине являются самыми необходимыми — статистика

Около 4% опрошенных украинцев считают, что в нашей стране нет востребованных профессий

сегодня, 11:19
Автор:

Вечканова Елена

Выбор профессии, а затем поиски рабочего места — одни из самых главных шагов в человеческой жизни. Кто-то руководствуется холодным расчетом, кто-то — обращает внимание на внешние запросы на отдельные профессии в обществе. Какую же работу украинцы считают наиболее востребованной в 2021 году, рассказали исследователи из Research & Branding Group.

Какие профессии в Украине являются самыми необходимыми — статистика

Наиболее востребованными среди украинцев оказались медики. Фото: Хурма

Согласно свежему июльскому опросу украинцев около 43% респондентов считают, что сейчас обществу больше всего нужны медицинские работники. На втором месте симпатий наших соотечественников оказались представители IT-сферы, сотрудники фирм, связанных со связью или информатикой. За востребованность таких профессий высказалось около 36% опрошенных. "Бронза" по важности профессии оказалась у военнослужащих — 27%.

Интересно, что из списка популярных и важных для жителей Украины профессий по-прежнему не исчезли юристы (18%) и технические работники (17%). По 15% симпатий респондентов получили представители сферы обслуживания, инженеры и экономисты.

Какие профессии в Украине являются самыми необходимыми — статистика - фото 2

Педагоги, водители и ученые набрали от 9 до 6% голосов в социологическом опросе. Однако в самом низу рейтингового списка все равно оказались спортсмены (4%), а также люди творческих профессий (2%). Менее 1% опрошенных вспомнили о работниках издательств.

При этом около 6% украинцев не смогли определиться с ответом, а еще 4% — ответили, что затребованных профессий в нашем государстве попросту нет.

Следует отметить, что было проанализировано также демографическую картинку "профессиональных запросов" украинцев. Молодежь наиболее важными считает медиков и IT-шников. Женщины также говорят о востребованности медицинских профессий. Мужчины более склонны признать нужность военнослужащих и технических разнорабочих. Интересно, что за юристов зачастую ратуют представители сельской местности.

Отметим, что опрос проводился в течение 11 дней — 10-21 июля. В ходе социологических работ было опрошено 1813 украинцев старше 18 лет из разных регионов Украины. Не учитывались лишь регионы, временно оккупированные Россией. Опрос проводился с помощью личного интервью с респондентами. Допустимая ошибка в результатах не превышает 2,4%.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в Украине очень скоро может появиться еще одна весьма популярная профессия. О каком виде деятельности идет речь, читайте в нашем материале.

Также на портале мы рассказывали о самых заинтересовавших абитуриентов в 2021 году специальностях.


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Источник: https://telegra.ph/Rejting-zatrebuvanost%25D1%2596-profes%25D1%2596j-v-Ukrain%25D1%2596-08-18
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