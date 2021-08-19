Какие профессии в Украине являются самыми необходимыми — статистика

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Вечканова Елена
Выбор профессии,
а затем поиски рабочего места — одни из самых главных шагов в человеческой
жизни. Кто-то руководствуется холодным расчетом, кто-то — обращает внимание на внешние
запросы на отдельные профессии в обществе. Какую же работу украинцы считают
наиболее востребованной в 2021 году, рассказали исследователи из Research
& Branding Group.
Наиболее востребованными среди украинцев оказались медики. Фото: Хурма
Согласно свежему
июльскому опросу украинцев около 43% респондентов считают, что сейчас обществу
больше всего нужны медицинские работники. На втором месте симпатий наших
соотечественников оказались представители IT-сферы, сотрудники фирм, связанных со связью или информатикой. За
востребованность таких профессий высказалось около 36% опрошенных. "Бронза" по
важности профессии оказалась у военнослужащих — 27%.
Интересно, что из списка популярных и важных для жителей Украины профессий по-прежнему не исчезли юристы (18%) и технические работники (17%). По 15% симпатий респондентов получили представители сферы обслуживания, инженеры и экономисты.
Педагоги, водители и ученые набрали от 9 до 6% голосов в социологическом опросе. Однако в самом низу рейтингового списка все равно оказались спортсмены (4%), а также люди творческих профессий (2%). Менее 1% опрошенных вспомнили о работниках издательств.
При этом около 6% украинцев не смогли определиться с ответом, а еще 4% — ответили, что затребованных профессий в нашем государстве попросту нет.
Следует отметить,
что было проанализировано также демографическую картинку "профессиональных запросов"
украинцев. Молодежь наиболее важными считает медиков и IT-шников. Женщины также говорят о востребованности медицинских профессий. Мужчины
более склонны признать нужность военнослужащих и технических разнорабочих.
Интересно, что за юристов зачастую ратуют представители сельской местности.
Отметим, что опрос
проводился в течение 11 дней — 10-21 июля. В ходе социологических работ было
опрошено 1813 украинцев старше 18 лет из разных регионов Украины. Не
учитывались лишь регионы, временно оккупированные Россией. Опрос проводился с
помощью личного интервью с респондентами. Допустимая ошибка в результатах не превышает
2,4%.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, что в Украине очень скоро может появиться еще одна весьма популярная профессия. О каком виде деятельности идет речь, читайте в нашем материале.
Также на портале мы рассказывали о самых заинтересовавших абитуриентов в 2021 году специальностях.
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