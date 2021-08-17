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Глава Минобразования назвал самые популярные специальности среди абитуриентов в 2021 году

На первом месте по количеству заявлений "Филология"

17 августа 2021, 18:22
Автор:

Елизавета Черных

Глава Министерства образования и науки Сергей Шкарлет рассказал о главных результатах вступительной кампании в 2021 году и назвал специальности, которые пользовались наибольшим спросом среди абитуриентов. Об этом министр сообщил на брифинге, пишет "Украинская правда". 

Глава Минобразования назвал самые популярные специальности среди абитуриентов в 2021 году

Сергей Шкарлет - фото: Минобразования

По словам Шкарлета, наибольшее количество заявок было принято на "Филологию". Более 76 тысяч человек изъявило желание обучаться на данной специальности. 

Далее пятерка наиболее популярных специальностей среди украинских абитуриентов выглядит так: 

"Право" — 61,8 тыс. заявлений;

"Компьютерные науки" — 65,1 тыс. заявлений;

"Менеджмент" — 62,5 тыс. заявлений;

"Среднее образование" — 44,3 тыс. заявлений;

"Инженерия программного обеспечения" - 43,7 тыс. заявлений.

Напомним, что в украинских высших образовательных учреждениях, по состоянию на 16 августа 2021 года, получать образование за средства госбюджета будут 93 084 абитуриента. Из них 59 535 человек поступили в вузы по образовательным степени "бакалавр", 33 549 человек прошли на "магистратуру".

Ранее портал "Комментарии" писал, что комитет образования и науки назвал размер желаемого повышения зарплат учителям и стипендий студентам. По словам заместителя министра финансов Романа Ермоличева, на следующий 2022 предусмотрено увеличение финансирования образования более чем на 20% по сравнению с текущим годом. На такой же процент должны вырасти заработные платы учителя и стипендии студентам, сообщили в информационном центре Верховной Рады Украины, информируя о результатах вчерашнего заседания Комитета по вопросам образования, науки и инноваций.



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Источник: https://life.pravda.com.ua/society/2021/08/17/245648/
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