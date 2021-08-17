Сколько тысяч украинских абитуриентов зачислены в вузы на бюджет

В украинские вузы по состоянию на 16 августа 2021 года на обучение за средства госбюджета зачислили 93 084 абитуриента. Из них 59 535 человек поступили в вузы по образовательным степени "бакалавр", 33 549 человек прошли на "магистратуру". Об этом во время брифинга заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет.



Студенты. Фото из открытых источников

Вступление на "бакалавра"

Так, на бюджет зачислено 59 535 человек, на контракт — 71 509. Рейтинг специальностей относительно количества зачисленных на бюджет возглавляет специальность "Среднее образование" — 6286 зачисленных. На десятом месте этого рейтинга специальность "Агрономия", на которую зачислены 1113 человек.

"Впервые в 2021 году 43 выпускника по результатам широкого конкурса получили возможность учиться в частных учреждениях высшего образования за средства государственного бюджета", — сказал министр образования и науки.

Вступление в "магистратуру"

По результатам подачи заявлений на поступление в высшие учебные заведения для получения образовательного степени "магистр" было зарегистрировано 166 778 электронных заявлений и 12217 бумажных заявлений.



На бюджет зачислили 33 549 человек, на контракт — 20 289 человек. Министр образования также отметил, что в сентябре проведут дополнительный набор на вакантные места. Вступительная кампания еще не завершена, поэтому результаты не окончательные.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что комитет образования и науки назвал размер желаемого повышения зарплат учителям и стипендий студентам. По словам заместителя министра финансов Романа Ермоличева, на следующий 2022 предусмотрено увеличение финансирования образования более чем на 20% по сравнению с текущим годом. На такой же процент должны вырасти заработные платы учителя и стипендии студентам, сообщили в информационном центре Верховной Рады Украины, информируя о результатах вчерашнего заседания Комитета по вопросам образования, науки и инноваций.

Как сообщал портал "Комментарии", министр Шкарлет отметил, что в сентябре дети начнут обучение в полноформатном режиме. По его словам, если какой-то украинский регион перейдет из "зеленой" в любую другую ("желтая", "оранжевая" или "красная") зону карантина, но коллектив школы будет максимально вакцинированным, то заведение сможет продолжать обучение, не прибегая к "дистанционке".



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