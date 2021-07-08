Комитет образования и науки назвал размер желаемого повышения зарплат учителям и стипендий студентам

По словам заместителя министра финансов Романа Ермоличева, на следующий 2022 год предусмотрено увеличение финансирования образования более чем на 20% по сравнению с текущим годом. На такой же процент должны вырасти заработные платы учителя и стипендии студентам, сообщили в информационном центре Верховной Рады Украины, информируя о результатах вчерашнего заседания Комитета по вопросам образования, науки и инноваций.

В Комитете образования и науки предложили на 20% повысить зарплаты учителям, фото из открытых источников

В частности, 7 июля члены комитета заслушали первый ежегодный доклад образовательного омбудсмена Сергея Горбачева. Последний обозначил основные проблемы развития отрасли, с которыми чаще всего обращаются к нему, и предложил пути решения некоторых проблем. Больше всего ходатайств возникает относительно реорганизации образовательной сети средних школ, в том числе касательно создания лицеев. Также среди первоочередных проблем были отмечены финансирование отрасли и финансовая автономия учебных заведений, формирование и распределение образовательной субвенции, соблюдение прав педагогических работников, совершенствование антибулингового законодательства, инклюзивное обучение и тому подобное. Учитывая важность затронутых вопросов председатель комитета Сергей Бабак предложил провести слушания по обеспечению прав соискателей образования в конце сентября 2021, что и было одобрено депутатами.

Также члены комитета заслушали вопрос о "Бюджетной декларации на 2022-2024 годы". Заместитель министра финансов Роман Ермоличев отметил, что Декларация позволяет прогнозировать финансирования отрасли на несколько лет вперед. По его словам, на следующий год предусмотрено увеличение расходов для образования почти на 9 млрд гривен, а это повышение составляет более чем 20% по сравнению с 2021 годом.

В свою очередь, Сергей Бабак предложил предусмотреть средства на создание Президентского университета, программу развития общежитий, программу издания школьных учебников. Отдельное предложение председателя комитета касалось повышения на 20% заработной платы учителям и стипендии студентам не меньше чем до уровня прожиточного минимума. Такое повышение должно быть заложено в "Бюджетную декларацию". По результатам обсуждения комитет решил пока принять к сведению эту информацию.

Коснулись депутаты обсуждения и именных стипендий Верховной Рады Украины, которые назначаются молодым ученым-докторам наук. По сообщению Сергея Бабака, конкурс в этом году составил три человека на стипендию, в целом было подано 90 работ, что значительно выше показателей прошлого года. Размер именных стипендий ВРУ составляет сейчас 11 тысяч гривен ежемесячно.

Как уже писали "Комментарии", средняя заработная плата в Украине снижается уже второй месяц подряд.





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