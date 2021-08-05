В Украине может появиться новая востребованная профессия

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Хмільовська Інна
Во всем мире продюсеры работают со сценаристами, а в Украине даже не существует такой профессии. И зря, ведь успех фильма на 50% состоит из идеи и отлично написанного сценария.
Сценарист, фото из открытых источников
В Украине среди множества профессий нет "Сценариста", нет учебных программ и не готовят специалистов по этому направлению. Однако вскоре все может измениться, ведь началось системное исследование кинообразования. Продюсер компании PSB films Белла Терзи отмечает, что профессия сценариста необходима, сообщает 24 канал.
Хотя и сценаристов по профессии в Украине не готовят, но работать им можно и без специального образования. Все благодаря курсам сценарного мастерства.
Сценарист создает идейную основу для культурных шедевров — фильмов, сериалов, театральных пьес, рекламных роликов, клипов и даже игр.
Работа сценариста похожа на творческую, но есть большое отличие — его текст предназначен для воспроизведения в действии, а не для обычного чтения. Для сценариев фильмов важно, чтобы то, что происходит, было понятно без объяснений из-за кадра.
Сценарист создает полное руководство того, что увидит в конечном итоге зритель. Сценарий должен содержать подробные описания места действия, реплики и как они произносятся, что в это время делают герои, как они выражают свои эмоции, их характеры и привычки.
Работа над сценарием начинается с синопсиса — краткого описания. Готовится описание действующих лиц, их биографий и внешности. Также на подготовительном этапе весь замысел делится на сцены и эпизоды, добавляются ремарки.
В Украине проведут комплексный опрос представителей киноотрасли: работодателей из различных секторов индустрии, представителей вузов и колледжей, студентов выпускных курсов и специалистов, которые недавно закончили обучение и тому подобное.
Исследование поможет понять стратегию развития кинообразования в Украине и установить различия между потребностями рынка и объемом подготовки специалистов по существующим образовательным программам в области кино. Обнародование результатов исследования запланировано на конец сентября 2021 года.
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