В Украине может появиться новая востребованная профессия

Во всем мире продюсеры работают со сценаристами, а в Украине даже не существует такой профессии. И зря, ведь успех фильма на 50% состоит из идеи и отлично написанного сценария.

Сценарист, фото из открытых источников

В Украине среди множества профессий нет "Сценариста", нет учебных программ и не готовят специалистов по этому направлению. Однако вскоре все может измениться, ведь началось системное исследование кинообразования. Продюсер компании PSB films Белла Терзи отмечает, что профессия сценариста необходима, сообщает 24 канал.

"Это как если бы в строительстве не готовили архитекторов — что мы можем построить без них? Украинская киноиндустрия чрезвычайно требует скорейшего обновления учебных программ и пополнении специалистами практически всех кинопрофессий", - рассказывает она.

Хотя и сценаристов по профессии в Украине не готовят, но работать им можно и без специального образования. Все благодаря курсам сценарного мастерства.

Сценарист создает идейную основу для культурных шедевров — фильмов, сериалов, театральных пьес, рекламных роликов, клипов и даже игр.

Работа сценариста похожа на творческую, но есть большое отличие — его текст предназначен для воспроизведения в действии, а не для обычного чтения. Для сценариев фильмов важно, чтобы то, что происходит, было понятно без объяснений из-за кадра.

Сценарист создает полное руководство того, что увидит в конечном итоге зритель. Сценарий должен содержать подробные описания места действия, реплики и как они произносятся, что в это время делают герои, как они выражают свои эмоции, их характеры и привычки.



Работа над сценарием начинается с синопсиса — краткого описания. Готовится описание действующих лиц, их биографий и внешности. Также на подготовительном этапе весь замысел делится на сцены и эпизоды, добавляются ремарки.



В Украине проведут комплексный опрос представителей киноотрасли: работодателей из различных секторов индустрии, представителей вузов и колледжей, студентов выпускных курсов и специалистов, которые недавно закончили обучение и тому подобное.



Исследование поможет понять стратегию развития кинообразования в Украине и установить различия между потребностями рынка и объемом подготовки специалистов по существующим образовательным программам в области кино. Обнародование результатов исследования запланировано на конец сентября 2021 года.

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