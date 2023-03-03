Искаженное представление об Украине: украинская ЛГБТ+ активистка стала Женщиной года по версии Time

Как передает издание "Комментарии", в очень сложный год войны украинская ЛГБТ-активистка и защитница прав женщин Елена Шевченко попала в список Женщин года по версии журнала Time. Почему-то предпочтение было отдано именно ЛГБТ-активистке, а не волонтеру, военной, которые по праву заслужили бы такое признание.

Елена Шевченко. Фото: из открытых источников

В 2017 году Елена стала соучредителем киевской организации Insight для поддержки женщин и ЛГБТ-сообществ.

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Как пишет издание, за последние пять лет она подвергалась нападениям 7 раз.

Елена Шевченко и ее коллеги сосредоточили свои усилия на сборе средств для закупок: от аптечек до гормональных препаратов для трансгендерных людей. По ее оценкам, в 2022 году они собрали более $400 тыс. от различных доноров и компаний.

Елена Шевченко рассказала, что ее цель – публично продемонстрировать, что сообщества ЛГБТ+ очень активны “на разных линиях фронта, не только на военном, но и в других сферах”.

Стоит отметить, также в список Женщины года по версии журнала Time вошли такие знаменитости, как актрисы Кейт Бланшетт и Анджела Бассет, иранская журналистка Масих Алинеджад, пакистанская климатическая активистка Аишу Сиддик и многие другие.

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