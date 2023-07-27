Глава украинской делегации ПА НАТО назвал страну, которая может кораблями конвоировать зерновозы

Если Турция не добьется обновления действия "зернового соглашения" в прежнем формате, то есть вероятность, что именно эта страна может согласиться конвоировать коммерческие зерновозы в Черном море. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире общенационального телемарафона высказал нардеп, глава Постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

Экспорт украинского зерна. Фото: из открытых источников

При этом глава украинской делегации в ПА НАТО отметил, что для более предметных разговоров на этот счет нужно дождаться переговоров президента Турции Эрдогана и российского диктатора Путина.

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"Мы видели реакцию Турции на обстрелы (Ред. – портов) и выход из "зернового соглашения", они начали нам больше поставлять вооружения и это также сигнал Путину. Ожидаем этот разговор, или визит, или встречу Эрдогана и Путина и будем смотреть по результатам", — заявил политик.

По его словам, сегодня Турция имеет очень мощный флот и у нее есть все возможности продолжить действие "зернового коридора" без участия РФ. К тому же, подчеркивает Егор Чернев, не стоит забывать, что Турция – это страна-член НАТО. Очень небольшая вероятность, что Москва решится обстреливать в Черном море корабли Альянса.

"Она имеет достаточно мощностей на море для того, чтобы даже сопровождать наши корабли ради того, чтобы они не попали под обстрелы. Я думаю РФ не решится нападать на турецкие корабли, как корабли страны НАТО", — акцентировал Чернев.

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Также издание "Комментарии" сообщало — в США не исключают, что Россия после выхода из зерновой сделки, обстрелов украинской портовой инфраструктуры и заминирования подходов к украинским портам, может осуществить атаки на гражданское судоходство в Черном море. Причем обвинить в этом Украину. При этом, по мнению представителей Госдепа, в случае атаки РФ на такие корабли, страны, которым они принадлежат, не станут "так легко" воспринимать это нападение. Что и почему происходит сейчас в Черном море, только ли в украинском зерне дело? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



