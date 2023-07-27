Сможет ли Черноморский флот РФ устроить блокаду Украины: окончательный ответ ISW

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Кравцев Сергей
Усиление Черноморским флотом РФ своего присутствие в Черном море не даст Москве возможности блокировать Украину, в частности, из-за опасений военной конфронтации со странами НАТО в этом регионе. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).
Корабль ВМФ РФ. Фото: из открытых источников
Аналитики отмечают, российский Черноморский флот усиливает военное присутствие в акватории Черного моря, вероятно, намереваясь создать условия для принудительной остановки и обыска гражданских судов, а также для ужесточения контроля, указывают эксперты.
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Как сообщили в украинском военном медиа-центре (Military Media Center) и в Минобороны Великобритании, российские силы готовят корабли в Черном море, чтобы "усилить блокаду Украины".
Military Media Center сообщил, что ЧФ РФ усиливает боевые действия, подготовку своих надводных сил и морской авиации.
При этом в ISW отмечают, что российский Черноморский флот вряд ли попытается полностью блокировать Украину, несмотря на ужесточение мер против гражданских судов.
Так, маловероятно, что РФ попытается ввести такую полную блокаду, чтобы не спровоцировать военный конфликт с прибрежными странами в Черноморском регионе, включая членов НАТО Румынию, Болгарию и Турцию.
По мнению экспертов Института изучения войны, нынешние российские действия в Черном море, скорее всего, свидетельствует о том, что Кремль создает условия для обыска гражданских и коммерческих судов, одновременно выступая за блокаду как средство получения дополнительных рычагов воздействия.
В заявлении Минобороны Британии говорилось, что российский корвет "Сергей Котов" патрулирует судоходный путь между проливом Босфор и Одесской областью, и он может быть частью оперативной группы по перехвату коммерческих судов, которые, по оценке РФ, направляются в Украину.
Ранее, 20 июля, в Минобороны РФ заявили, что их силы будут рассматривать все суда, следующие в Украину, как "потенциальные перевозчики военных грузов"
На днях российское оппозиционное издание "Астра" сообщило, что ФСБ РФ объявила об обыске иностранного грузового судна, следовавшего из Турции в Ростова-на-Дону, и отменила его проход через Керченский пролив.
ФСБшники заявили, что судно якобы могло доставлять взрывчатку в Украину, поскольку в составе экипажа корабля было 12 украинцев. Также российские спецслужбы рассказали, что будут обыскивать другие суда, пересекающие Керченский пролив.
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Также издание "Комментарии" сообщало – в правящей коалиции Германии заговорили о военной защите кораблей с украинским зерном.
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