Сможет ли Черноморский флот РФ устроить блокаду Украины: окончательный ответ ISW

Усиление Черноморским флотом РФ своего присутствие в Черном море не даст Москве возможности блокировать Украину, в частности, из-за опасений военной конфронтации со странами НАТО в этом регионе. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Корабль ВМФ РФ. Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, российский Черноморский флот усиливает военное присутствие в акватории Черного моря, вероятно, намереваясь создать условия для принудительной остановки и обыска гражданских судов, а также для ужесточения контроля, указывают эксперты.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Как сообщили в украинском военном медиа-центре (Military Media Center) и в Минобороны Великобритании, российские силы готовят корабли в Черном море, чтобы "усилить блокаду Украины".

Military Media Center сообщил, что ЧФ РФ усиливает боевые действия, подготовку своих надводных сил и морской авиации.

При этом в ISW отмечают, что российский Черноморский флот вряд ли попытается полностью блокировать Украину, несмотря на ужесточение мер против гражданских судов.

"Полная российская блокада Украины в Черном море будет означать, что российские силы смогут вести огонь по всем судам, пытающимся достичь Украины", — говорится в отчете.

Так, маловероятно, что РФ попытается ввести такую полную блокаду, чтобы не спровоцировать военный конфликт с прибрежными странами в Черноморском регионе, включая членов НАТО Румынию, Болгарию и Турцию.

По мнению экспертов Института изучения войны, нынешние российские действия в Черном море, скорее всего, свидетельствует о том, что Кремль создает условия для обыска гражданских и коммерческих судов, одновременно выступая за блокаду как средство получения дополнительных рычагов воздействия.

В заявлении Минобороны Британии говорилось, что российский корвет "Сергей Котов" патрулирует судоходный путь между проливом Босфор и Одесской областью, и он может быть частью оперативной группы по перехвату коммерческих судов, которые, по оценке РФ, направляются в Украину.

Ранее, 20 июля, в Минобороны РФ заявили, что их силы будут рассматривать все суда, следующие в Украину, как "потенциальные перевозчики военных грузов"

На днях российское оппозиционное издание "Астра" сообщило, что ФСБ РФ объявила об обыске иностранного грузового судна, следовавшего из Турции в Ростова-на-Дону, и отменила его проход через Керченский пролив.

ФСБшники заявили, что судно якобы могло доставлять взрывчатку в Украину, поскольку в составе экипажа корабля было 12 украинцев. Также российские спецслужбы рассказали, что будут обыскивать другие суда, пересекающие Керченский пролив.

Читайте также на портале "Комментарии" - Россия готовит корабли и авиацию для блокирования Черного моря: в Минобороны сделали заявление.

Также издание "Комментарии" сообщало – в правящей коалиции Германии заговорили о военной защите кораблей с украинским зерном.



