Этот город ВСУ контролируют на треть: журналист назвал условие ухудшения ситуации

В Торецке Донецкой области враг продолжает продавливать оборону ВСУ. Главное сражение в городе по состоянию на вечер 7 января происходит за западный террикон шахты "Центральная". В случае его утраты положение ВСУ очень сильно ухудшится, передает портал "Комментарии" со ссылкой на военного журналиста Богдана Мирошникова.

На территории Торецка сейчас "очень много серой зоны", то есть мест, которые уверенно не контролирует ни одна из сторон. Фото: патрульная полиция Украины

"Сейчас под нашим контролем остается шахта "Торецкая", часть шахты "Центральная" (уже небольшая часть) и частный сектор на выезде из города в сторону Констахи (Константиновки Донецкой области — ред.). Там же – еще пару небольших терриконов", — пояснил Мирошников.

По его оценке, город примерно на 30% подконтролен Силам обороны Украины. Также на территории Торецка сейчас "очень много серой зоны", то есть мест, которые уверенно не контролирует ни одна из сторон.

Мирошников предупредил, что оккупанты проводят перегруппировку в районе шахты "Торецкая" для дальнейшего штурма. Кроме того, российские войска продолжают стирать город артиллерией и КАБами.

6 января портал "Комментарии" показывал видео разрушений в Торецке, снятое бригадой "Хищник" патрульной полиции Украины. Бойцы рассказали, что враг усиливает штурмы, при этом российская армия, обстреливая Торецк, использует привычную для себя тактику "выжженной земли".

Как пояснял портал "Комментарии", армия РФ уже несколько месяцев использует резервы, подготовленные для массированного зимнего наступления. Теперь сил для него нет, поскольку резервы сжигаются, оккупанты несут большие потери. Практически ВСУ сорвали план масштабного зимнего наступления РФ. Поэтому враг сформировал для себя приоритетные участки для локальных наступлений и сейчас действует там. Покровское направление и Торецк — одни из таких участков.

Также "Комментарии" сообщали, что на Покровском направлении продолжаются тяжелые и динамичные бои. На некоторых участках фронта позиции по нескольку раз за сутки переходят из рук в руки.