Настоящая мясорубка: названы места на Покровском направлении, где продвинулись оккупанты

На Покровском направлении продолжаются тяжелые и динамичные бои. На некоторых участках фронта позиции по нескольку раз за сутки переходят из рук в руки. Об этом 6 января сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на военного украинского журналиста Богдана Мирошникова.

Украинские защитники не только сидят в окопах, но и все чаще идут в контратаки на Покровском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

"Адски тяжелые бои за остатки Нововасильевки и Песчаного. Враг имел дополнительное продвижение", — признал Мирошников.

Однако журналист отмечает, что продвижение дается россиянам "исключительными, сногсшибательными потерями", которые все в будущем будут влиять на потенциал российской армии.

По словам Мирошникова, в районе Соленого "идет настоящая мясорубка" за карьер в балке Кривуля. В районе Шевченко и Чунишино-Новоукраинки враг пытается продвинуться максимально на север, часто даже без обеспечения флангов.

"Только за счет большого преимущества в личном составе они там еще не посыпались, потому что наши контратаки там возникают все чаще", — сообщил он.





Журналист подчеркнул, что по некоторым участкам определить линию боевого столкновения точно просто пока невозможно, потому что есть и маневровые бои, есть переход позиций из рук в руки несколько раз в день.

"Не надо думать, что наши военные просто наблюдают и не дают отпор", — подытожил Мирошников.

Как пояснял портал "Комментарии", армия РФ уже несколько месяцев использует резервы, подготовленные для массированного зимнего наступления. Теперь сил для него нет, поскольку резервы сжигаются, оккупанты несут большие потери. Практически ВСУ сорвали план масштабного зимнего наступления РФ. Поэтому враг сформировал для себя приоритетные участки для локальных наступлений и сейчас действует там. Покровское направление — один из таких участков.