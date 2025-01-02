Армия РФ уже несколько месяцев использует резервы, подготовленные для массированного зимнего наступления. Теперь сил для него нет, и поэтому враг сформировал для себя приоритетные участки для локальных наступлений и сейчас действует там. Как передает портал "Комментарии", об этом 2 января в эфире канала "Мы-Украина" рассказал офицер бригады "Рубеж" Нацгвардии Украины Владимир Черняк.

Бойцы ВСУ (на снимке) успешно обороняются и наносят оккупантам такие потери, что серьезное наступление РФ зимой невозможно. Фото: 47 окрема механізована бригада / Facebook

"Это, скажем так, хуже для него (врага), так как вместо того, чтобы в то же время Х использовать весь свой наступательный потенциал, они уже несколько месяцев используют войска из тех резервов, которые были собраны для того же наступления. Поэтому, вероятно, силами наших защитников удалось сорвать план противника по молниеносному наступлению по всей линии столкновения", — отметил военный.

Как писали "Комментарии", ной миссией ВСУ во время боев в Донецкой области главком ВСУ Александр Сырский назвал уничтожение российских резервов. По его словам, враг там продолжает идти непрерывные мясные штурмы, несмотря на рекордные потери. В последнюю неделю 2024 года, захватчики теряли в целом на фронте около 1700 человек убитыми и ранеными ежедневно, а всего в 2024 году эта цифра составляет уже 427 тысяч, причем львиная часть этих потерь — результат обороны ВСУ на Донбассе.

Напомним, в октябре 2024 года РФ установила абсолютный рекорд потерь личного состава – 41 980 человек, по данным Генштаба ВСУ. Однако уже в ноябре 2024 года рекорд был обновлен – 45 720 убитых и раненых оккупантов. 19 декабря был установлен дневной рекорд российских потерь за всю войну – 2200 военных. Президент Украины Владимир Зеленский 8 декабря публично назвал потери РФ, а также впервые с февраля 2024 года – потери Украины. С начала полномасштабной войны Украина потеряла 43 тысяч воинов, зафиксировано 370 тысяч случаев оказания помощи раненым. Обновленные данные о российских потерях превышают 750 тысяч военных, отметил Зеленский. Это 198 тысяч убитых и более 550 тысяч раненых.