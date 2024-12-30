Подарок под елочку: потери оккупантов достигли фантастической цифры

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Николай Лисицын
Количество российской бронетехники, котору с начала войны поразили силы обороны Украины, 30 декабря превысило 20 тысяч единиц. За последние сутки оккупанты потеряли 22 бронемашины, передает портал "Комментарии" со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ. Также у россиян стало меньше на семь танков.
За сутки 29 декабря ВСУ поразили семь российских танков и 22 бронемашины. Фото: Волноваська райдержадміністрація (Волноваська Районна Військова Адміністрація) / Facebook
До этого планку в 12 тыс. пораженных российских бронемашин ВСУ преодолели 12 февраля, 13 тыс. бронемашин РФ – 18 марта, 14 тыс. машин – 29 апреля. Потерю оккупантами 15 тысяч броневых бронированных машин Генштаб ВСУ зафиксировал 3 июня. Таким образом, за неполное второе полугодие 2024 года Россия потеряла 5 тыс. ББМ.
Общие потери российских войск с начала вторжения в Украину составляют 787 940 человек (убитых и раненых) по состоянию на утро 30 декабря. Общие потери РФ в сутки 29 декабря составляли 2020 оккупантов, уточнил Генштаб.
Потери другой российской техники:
танки ‒ 9663 (+7) ед,
бронемашины (ББМ) ‒ 20003 (+22) ед,
артсистемы – 21494 (+44) ед,
реактивные системы залпового огня – 1256 ед,
ПВО ‒ 1032 ед,
самолеты – 369 ед,
вертолеты – 329 ед,
беспилотники – 21069(+31) ед,
крылатые ракеты ‒ 3003 ед,
корабли /катера ‒ 28 ед,
подлодки — 1 ед,
автотехника и автоцистерны – 32551 (+141) ед,
спецтехника ‒ 3670 ед.
Напомним, в октябре 2024 года РФ установила абсолютный рекорд потерь личного состава – 41 980 человек, по данным Генштаба ВСУ. Однако уже в ноябре 2024 года рекорд был обновлен – 45 720 убитых и раненых оккупантов. 19 декабря был установлен дневной рекорд российских потерь за всю войну – 2200 военных.
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