Сырский: мясные штурмы врага наносят россиянам рекордные потери

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский работал в частях и подразделениях, ведущих оборонную операцию в Донецкой области. Эти направления остаются самыми горячими, отметил главком.

Александр Сырский

"Враг продолжает осуществлять непрерывные мясные штурмы, неся рекордные потери. Так, в последнюю неделю, захватчики ежедневно теряют около 1700 человек убитыми и ранеными, а всего в этом году эта цифра составляет уже 427 тысяч. Львиная часть этих потерь — результат героических действий наших воинов в Донецкой области", – отмечает генерал.

Он сообщил, что с командирами проработаны меры по повышению эффективности огневого поражения противника, надежному удержанию рубежей и позиций, обеспечению бесперебойной поставки боеприпасов и дронов и усилению подразделений, осуществляющих оборону на переднем крае.

Особое внимание уделено обеспечению медицинских подразделений всем необходимым и эффективной эвакуации раненых военных.

"Наша цель в этом направлении — максимальное уничтожение врага и его резервов. Продолжаем бить оккупанта без остановки!" – подчеркнул Сырский.

Напомним , враг продвинулся возле Тернов, Воздвиженки, Новоукраинки, Успеновки, Дальнего, Солнцевки, в Новоелизаветовке, Волковом, Курахово и Шевченко. Об этом сообщают аналитики проекта DeepState в пояснительной записке к обновленной карте боевых действий.

По данным аналитиков, уточнен район севернее Новоелизаветовки.

Также портал "Комментарии" писал, что оккупанты заявили о захвате нового населенного пункта в Донецкой области — Новооленовки. Вражеские войска вывесили свой флаг на одном из зданий. Видео опубликовали в оккупационном Минобороны РФ.