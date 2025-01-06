Зловещий закат и выжженная земля: появилось видео, во что оккупанты превратили Торецк

Торецк Донецкой области по состоянию на начало января остается под контролем Украины. Однако российские войска усиливают штурмы и обстрелы. Об этом 6 января сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Украины.

Русский мир превратил города Донбасса в развалины, Торецк - не исключение. Фото: патрульная полиция Украины

Бойцы бригады "Хищник" патрульной полиции показали панорамное видео с дрона с разрушениями, которые город получил из-за россиян.

"Город в огне, враг усиливает штурмы. Российская армия использует привычную для себя тактику "выжженной земли", принося с собой только горе и разрушение", — отметили правоохранители.





Как пояснял портал "Комментарии", армия РФ уже несколько месяцев использует резервы, подготовленные для массированного зимнего наступления. Теперь сил для него нет, поскольку резервы сжигаются, оккупанты несут большие потери. Практически ВСУ сорвали план масштабного зимнего наступления РФ. Поэтому враг сформировал для себя приоритетные участки для локальных наступлений и сейчас действует там. Покровское направление и Торецк — одни из таких участков.

Также "Комментарии" сообщали, что на Покровском направлении продолжаются тяжелые и динамичные бои. На некоторых участках фронта позиции по нескольку раз за сутки переходят из рук в руки.





Напомним, в октябре 2024 года РФ установила абсолютный рекорд потерь личного состава – 41 980 человек, по данным Генштаба ВСУ. Однако уже в ноябре 2024 года рекорд был обновлен – 45 720 убитых и раненых оккупантов. 19 декабря был установлен дневной рекорд российских потерь за всю войну – 2200 военных. В ближайшие дни, по данным Генштаба ВСУ, общие потери оккупантов превысят 800 тысяч военных. Что касается техники, то по состоянию на утро 6 января украинские воины уничтожили и повредили 1034 средства ПВО РФ.