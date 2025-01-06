Зловещий закат и выжженная земля: появилось видео, во что оккупанты превратили Торецк

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Николай Лисицын
Торецк Донецкой области по состоянию на начало января остается под контролем Украины. Однако российские войска усиливают штурмы и обстрелы. Об этом 6 января сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Украины.
Русский мир превратил города Донбасса в развалины, Торецк - не исключение. Фото: патрульная полиция Украины
Бойцы бригады "Хищник" патрульной полиции показали панорамное видео с дрона с разрушениями, которые город получил из-за россиян.
"Город в огне, враг усиливает штурмы. Российская армия использует привычную для себя тактику "выжженной земли", принося с собой только горе и разрушение", — отметили правоохранители.
Как пояснял портал "Комментарии", армия РФ уже несколько месяцев использует резервы, подготовленные для массированного зимнего наступления. Теперь сил для него нет, поскольку резервы сжигаются, оккупанты несут большие потери. Практически ВСУ сорвали план масштабного зимнего наступления РФ. Поэтому враг сформировал для себя приоритетные участки для локальных наступлений и сейчас действует там. Покровское направление и Торецк — одни из таких участков.
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