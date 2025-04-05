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Эпоха "злых" боссов возвращается: почему компании снова выбирают строгое руководство

Новая тенденция в Америке относительно жестких боссов вскоре может быть перенята европейскими и украинскими компаниями.

сегодня, 21:50
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Slava Kot

Еще несколько лет назад офисы с уютными кухнями, занятиями по медитации и политикой доброжелательности казались новой нормой. Но сейчас ситуация меняется и новый тренд задает корпоративная Америка, которая возвращается к старым подходам: жестким контролем, ультиматумам и бескомпромиссным требованиям к результатам.

Эпоха "злых" боссов возвращается: почему компании снова выбирают строгое руководство

Злой директор. Фото: Pexels

Экономическая нестабильность, возвращение работников в офисы и рост конкуренции заставляют руководителей действовать более решительно. Около 40% топ-менеджеров в США уже заявили, что планируют ужесточить требования к сотрудникам и сократить возможность удаленной работы.

На это настроение влияют и медийные образы так называемых "альфа-руководителей". Илон Маск открыто поощряет 80-часовую рабочую неделю. Кроме того, президент США Дональд Трамп поощряет такое управление. Экономист Института исследования занятости WE Upjohn Аарон Соджорнер считает, что их подход к управлению – это ставка на силу и безжалостность в достижении результатов.

"Это администрация боссов. Сегодня у вас есть президент, мыслящий как работодатель, и генеральный директор, одновременно возглавляющий несколько компаний и диктующий свои правила федеральной политике", — говорит Соджонер.

Еще недавно трендом были гибкость, забота о балансе работы и личной жизни, инклюзивность. Сегодня эти приоритеты уступают место жесткой офисной дисциплине и долгим рабочим дням. Некоторые руководители публично выражают подозрение по поводу производительности работников на "дистанционке", намекая, что те могут заниматься посторонними делами или даже работать на нескольких работах одновременно.

Возвращение эры "злых" боссов можно видеть на примере соучредителя Google Сергея Брина, недавно назвавшего 60-часовую рабочую неделю "сладкой точкой производительности".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о 10 ошибках руководителей в работе с командой.

Также "Комментарии" писали о синдроме воскресенья, который ощущается перед началом рабочей недели.



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Источник: https://www.axios.com/2025/03/07/trump-musk-management-labor-rights
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