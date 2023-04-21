Зло должно проиграть: Зеленский обратился в парламент Мексики

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Белоокая Ира
Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Офис Президента Украины.
Зеленский предложил Мексике приобщиться к реализации формулы мира
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А именно, Глава украинского государства предложил высокопоставленного чиновника Мексики стать сотворцами победы над злом и избрать конкретные цели, имеющие единственную цель – безопасность в мире.
Зло должно проиграть, а мир должен поддержать в этом Украину, добавил президент Зеленский. Чтобы достичь мира – следует действовать совместными усилиями.
Читайте на сайте "Комментарии", — точным ударом: Николаевские десантники "Джавелином" уничтожили танк оккупантов Т-90 вместе с экипажем. Об этом сообщает служба по связям с общественностью Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины, пишут "Комментарии"
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, — эксперты выяснили, как украинцы связывают общение на родном языке и патриотизм. По мнению 42,3% опрошенных, понятия "язык" и "патриотизм" никоим образом не связаны.
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