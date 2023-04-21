Зло должно проиграть: Зеленский обратился в парламент Мексики

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Офис Президента Украины.



Зеленский предложил Мексике приобщиться к реализации формулы мира

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А именно, Глава украинского государства предложил высокопоставленного чиновника Мексики стать сотворцами победы над злом и избрать конкретные цели, имеющие единственную цель – безопасность в мире.

"Мир и наше стремление к миру сильнее, чем любой агрессор! Украинская формула мира обращена, прежде всего, к миру, и в этом ее сила. Она обращена ко всем, кто может приобщиться к реализации конкретных пунктов формулы и стать сотворцем победы над злом – сотворцем мира", – сказал Гарант украинского государства.

Зло должно проиграть, а мир должен поддержать в этом Украину, добавил президент Зеленский. Чтобы достичь мира – следует действовать совместными усилиями.

"Мы призываем все добросовестные государства присоединиться к масштабным усилиям по реализации украинской формулы мира. Приглашаю вас выбрать, какой пункт формулы мира позволяет Мексике проявить лидерство. Искренне желаю вам мира! Приглашаю вместе работать ради безопасности наших народов и безопасности мира в целом", – резюмировал Владимир Зеленский.

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