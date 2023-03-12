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Журналист показал шокирующие кадры "мясного" штурма РФ под Бахмутом (ФОТО)

Денис Казанский показал ужасные потери России под Бахмутом

сегодня, 17:54
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Автор:

Лиля Воробьева

Возле Бахмута земля усыпана трупами российских военных, которых командование отправляет в так называемые "мясные" штурмы. Жуткие кадры поля боя показал журналист Денис Казанский в своем Telegram.

Журналист показал шокирующие кадры "мясного" штурма РФ под Бахмутом (ФОТО)

Продолжаются бои за Бахмут (фото из открытых источников)

По его словам, на фото более 60 тел оккупантов. Трупы русских солдат обведены белыми линиями.


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Журналист показал шокирующие кадры ”мясного” штурма РФ под Бахмутом (ФОТО) - фото 2

"Российские генералы гонят пехоту по открытой местности без поддержки бронетехники и арты, безжалостно истребляя своих же собственных солдат. Но z-людоедам такое нравится. Просят продолжать и убивать еще больше россиян", — прокомментировал Казанский.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Зеленский собрал Ставку по Бахмуту . Президент Украины Владимир Зеленский 6 марта провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Военные выступили за продолжение обороны Бахмута. На заседании командующие оперативно-стратегическими группировками войск доложили о ситуации на основных направлениях фронта.

Также "Комментарии" писали о том, что Резников прокомментировал потери кафиров и ВСУ под Бахмутом . Российские захватнические войска продолжают свое наступление в Бахмуте. При этом оккупанты понесут огромные потери. Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Bild заявил, что город держит оборону уже около полугода. Журналист немецкого издания сразу же спросил главу Минобороны, сколько теряет украинская армия в день, в том числе во время обороны Бахмута. Однако Резников уклонился от прямого ответа. Кроме того, Алексей Резников заявил, что он оптимистично рассматривает завершение войны в 2023 году. В этом случае речь идет именно о финале на поле боя.


 



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Источник: t.me/kazansky2017
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