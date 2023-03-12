Журналист показал шокирующие кадры "мясного" штурма РФ под Бахмутом (ФОТО)

Возле Бахмута земля усыпана трупами российских военных, которых командование отправляет в так называемые "мясные" штурмы. Жуткие кадры поля боя показал журналист Денис Казанский в своем Telegram.

Продолжаются бои за Бахмут (фото из открытых источников)

По его словам, на фото более 60 тел оккупантов. Трупы русских солдат обведены белыми линиями.

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"Российские генералы гонят пехоту по открытой местности без поддержки бронетехники и арты, безжалостно истребляя своих же собственных солдат. Но z-людоедам такое нравится. Просят продолжать и убивать еще больше россиян", — прокомментировал Казанский.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Зеленский собрал Ставку по Бахмуту . Президент Украины Владимир Зеленский 6 марта провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Военные выступили за продолжение обороны Бахмута. На заседании командующие оперативно-стратегическими группировками войск доложили о ситуации на основных направлениях фронта.

Также "Комментарии" писали о том, что Резников прокомментировал потери кафиров и ВСУ под Бахмутом . Российские захватнические войска продолжают свое наступление в Бахмуте. При этом оккупанты понесут огромные потери. Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Bild заявил, что город держит оборону уже около полугода. Журналист немецкого издания сразу же спросил главу Минобороны, сколько теряет украинская армия в день, в том числе во время обороны Бахмута. Однако Резников уклонился от прямого ответа. Кроме того, Алексей Резников заявил, что он оптимистично рассматривает завершение войны в 2023 году. В этом случае речь идет именно о финале на поле боя.