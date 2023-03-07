Журналист назвал имя предполагаемого Героя, расстрелянного рашистами: обстоятельства гибели

Вчера Украину взбудоражило видео, опубликованное рашистами, на котором они убивают безоружного украинского военнопленного после его отказа снять украинский шеврон и слов "Слава Украине". Президент и генштаб назвали это военным преступлением, а эксперты рассказали о причинах российских зверств. Сегодня Минобороны, предварительно, назвало имя погибшего — боец 30 механизированной бригады Тимофей Николаевич Шадура.

Фото загиблого опублікував Юрій Бутусов

Известный украинский журналист Юрий Бутусов после этого высказал свою версию — это солдат роты огневой поддержки 163-го батальона Территориальной обороны города Нежин 119-й бригады сил ТРО Мациевский Александр Игоревич, погибший под Бахмутом. Он привел фото погибшего, которое очень похоже на человека, убитого рашистами.

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"На фото есть характерная примета — закрытый пластырем ушиб над правой бровью. Александр получил ушиб примерно за две недели до гибели, прижизненное фото ушиба перед наложением пластыря мне предоставили, — написал Юрий Бутусов. — Также приметой является зеленый шеврон ВСУ, который подарил бойцу его командир взвода, он имеет особенности, поскольку делался на заказ, его фото у меня тоже есть. Ключевым фактом является посмертная судебно-медицинская экспертиза, которая была сделана перед захоронением Александра в феврале. На фото из морга, которое я получил, четко видны пулевые отверстия в тех местах, куда попадали пули на видео".

По словам боевых побратимов погибшего, Александр Мациевский родился 10 мая 1980 года. Проживал в Нежине. Александр раньше не имел опыта военной службы, но сразу после начала российского вторжения 24 февраля пошел добровольцем в состав 163-го батальона 119-й бригады, защищавшей Черниговскую область. Он был человек с очень жестким характером, но на него в боевой обстановке можно было положиться и товарищам, и командиру. В ноябре его подразделение было переброшено в район города Бахмут, где он выполнял задания около месяца. Александр Мациевский и его товарищи имели определенный уровень подготовки и стали обстрелянным подразделением. Когда фронт был прорван под Соледаром, и нужно было спасать побратимов, продолжавших оборонять город, 163-й батальон был направлен в район боя.



30 декабря с самого утра рота огневой поддержки, в которой Александр Мациевский занимал должность снайпера, заняла позиции в районе города Соледар Донецкой области. Они должны были выйти на линию столкновения, закрепиться и удержать лесопосадку, чтобы прикрыть направление, на котором уже не было наших войск. Враг был близко, но информации, где находился противник у подразделения не было, нужно было действовать быстро, чтобы спасти наши войска в Соледаре. Поскольку наших сил было мало, а фронт надо было контролировать широкий, взвод Мациевского получил ряд отдельных позиций в кустарнике, которые не позволяли визуальное наблюдение одна за другой. На крайнем фланге на позиции было размещено 5 бойцов вместе с Александром Мациевским.

"У наших бойцов не было времени на изучение обстановки, организацию обороны, разведку, поскольку почти сразу сходу они были атакованы противником, который уже выдвинулся на рубеж развертывания нашего подразделения, — пишет журналист. — Фактически завязалось встречное сражение, продолжавшееся по всей позиции 12. Нежинская терроборона удержала лесопосадку, удержала все позиции, кроме одной. Во время боя связь с группой бойцов и Александром Мациевским была утрачена. Попытки его взвода добраться до этих позиций встретили огонь врага, стало понятно, что позиция захвачена. Но что случилось во время боя неизвестно".

Александр выходил в бой в полном боевом снаряжении. Он был по должности снайпером роты огневой поддержки, но в силу определенных обстоятельств в этот бой он ушел с обычным автоматом. Очевидно, видео снято уже после того, как при неизвестных обстоятельствах Александр Мациевский был захвачен в плен, поскольку никакого снаряжения на нем на видео не было. Побратимы уверены, что Мациевский сделал все необходимое, он не сдавался, а был захвачен внезапно, не имея возможности вести бой. Это могло произойти из-за сложной обстановки встречного боя, поскольку враг уже фактически достиг наших позиций, их могли обойти с тыла или с фланга, пишет Бутусов.

В феврале тело Александра Мациевского и двух его побратимов было возвращено домой. Тела еще двоих пропавших бойцов не возвращены, побратимы ждут информации об их судьбе.

14 февраля Александр Мациевский был похоронен на кладбище в Нежине.

Собратьям известно, что у Героя есть сын 19-ти лет. Мама Героя – Прасковья Михайловна Демчук, проживает в городе Нежин.

"Россияне, выложившие видео, пытались унизить его память. Но на самом деле весь мир увидел ужасное преступление российских военных против невооруженного бойца", — написал Юрий Бутусов.



