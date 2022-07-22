logo

BTC/USD

23611.61

ETH/USD

1638.35

LTC/USD

59.03

USD/UAH

39.00

EUR/UAH

39.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Жители Мелитополя услышали мощные взрывы и увидели пожар: стало известно, что произошло
commentss НОВОСТИ Все новости

Жители Мелитополя услышали мощные взрывы и увидели пожар: стало известно, что произошло

Россияне ликвидировали собственную технику

сегодня, 12:13 comments1038
Автор:

Денис
Поделитесь публикацией:

Во временно оккупированном городе Мелитополь (Запорожская область) россияне уничтожили свой собственный БПЛА. Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров во время круглосуточного телемарафона. 

Жители Мелитополя услышали мощные взрывы и увидели пожар: стало известно, что произошло

Мэр Мелитополя Иван Федоров (фото из открытых источников)

Так, по словам Федорова, в ночь на 21 июля жители города услышали громкий взрыв, а затем увидели пожар на одном из полей. Сообщается, что противник сбил собственный беспилотный летательный аппарат. 

"После того, как изучили происходящее, было понятно, что враг сам сбил свой летательный объект. Он упал и поджег два поля, которые после этого сгорели", – рассказал городской голова.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что украинские десантники разгромили дивизион российских гаубиц "Мста-Б" с личным составом и БК (ВИДЕО). ВСУ дают достойный отпор оккупантам. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что соглашение по "зерновому вопросу": каковы шансы на то, что соглашение будет достигнуто и заработает. На что Украина не может пойти в соглашении по "зерновому вопросу". Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что развлечения российских чиновников: как они ждали по 250 дней на карантине, чтобы встретиться с Путиным. Истории о бесконечных карантинах перед личной встречей с Путиным и многочисленных обязательных анализах не являются тайной. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том, что Лукашенко заявил, что сейчас "особый момент", когда можно завершить войну на "приемлемых условиях" (ВИДЕО). Лукашенко в очередной раз решил раздавать свои "ценные" советы Украине. 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/ivan_fedorov_melitopol
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!