Жители Мелитополя услышали мощные взрывы и увидели пожар: стало известно, что произошло

Во временно оккупированном городе Мелитополь (Запорожская область) россияне уничтожили свой собственный БПЛА. Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров во время круглосуточного телемарафона.

Мэр Мелитополя Иван Федоров (фото из открытых источников)

Так, по словам Федорова, в ночь на 21 июля жители города услышали громкий взрыв, а затем увидели пожар на одном из полей. Сообщается, что противник сбил собственный беспилотный летательный аппарат.

"После того, как изучили происходящее, было понятно, что враг сам сбил свой летательный объект. Он упал и поджег два поля, которые после этого сгорели", – рассказал городской голова.

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